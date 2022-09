La serie de Netflix que necesitábamos en nuestra vida

La última sorpresa que ha llegado a Netflix es la serie Tú no eres especial. Una serie fresca y original protagonizada por una adolescente que se tiene que ir con su madre y su hermana a Salabarria, el pueblo vasco de su difunta abuela. Una ficción creada por Estibaliz Burgaleta, que ya sorprendió con la adaptación española de Skam.

Tú no eres especial es una de esas series que todos necesitamos en la vida porque se sumerge en los sentimientos y los problemas de un grupo de adolescentes que se sienten perdidos y tienen que encontrar su camino. Una serie que se ha relacionado con Sex Education, que también se puede ver en Netflix, pero lo cierto es que no tiene nada que ver. En Tú no eres especial se mezclan los problemas actuales de los adolescentes con ese pasado de bruja de su abuela y las dificultades de Amaia para canalizar esta compleja situación.

Una vida de mierda

Según las propias palabras de Amaia, la protagonista de Tú no eres especial, su vida es una mierda. Como explica la sinopsis de Netflix “De la noche a la mañana tiene que decir adiós a su vida en Barcelona, donde tiene a todos sus amigos y su día a día establecido para ir a vivir al pueblo de su madre donde NUNCA ocurre nada. Sin embargo, pronto descubrirá un detalle que puede darle un giro a su vida: que (tal vez) haya heredado los poderes de su abuela, una mujer a la que no llegó a conocer, pero con fama de ser la única bruja que ha existido en el pueblo de Salabarria”.

Amaia se siente totalmente desubicada en este pueblo en el que no pasa nada. Todo cambia cuando descubre que su abuela era la bruja del pueblo y se empieza a preguntar si ella ha heredado esos poderes. Amaia se lo plantea no solo para descubrir si ella tiene esos poderes, sino también por si puede sacar algún rendimiento económico a esta nueva situación.

El reparto de Tú no eres especial

La serie está protagonizada por la joven actriz catalana Dèlia Brufau, a la que ya vimos en Les de l’hoquei. También destaca la interpretación de Oskar De la Fuente que interpreta el papel de Javi, el único homosexual que lo reconoce en el pueblo. También en el reparto de Tú no eres especial están los actores Ainara Perez que da vida al personaje de Lucía, Elia Galera a Laura y Jaime Wang a Zhao.

La serie Tú no eres especial es una buena opción para los que están buscando un drama adolescente diferente en el que los sentimientos de sus protagonistas tenga un gran peso.