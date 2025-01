La serie de Netflix ideal para ver en una tarde: sus episodios duran sólo un cuarto de hora

Las plataformas de streaming tienen en sus catálogos pequeños tesoros que siempre nos sorprenden. Una de las ficciones más originales que se esconde en el de Netflix es la serie El tiempo que te doy que se estrenó en 2021 y desde entonces se ha convertido en la preferido de muchos usuarios de esta plataforma. Además de la emotiva historia que cuenta, también sorprende por su formato ya que consta de diez episodios de menos de 15 minutos de duración cada uno. La serie española El tiempo que te doy cuenta la historia de Lina y Nico, una pareja que decide terminar la relación que han mantenido desde hace muchos años. Tras tomar esta difícil decisión, los dos tendrán que recomponer poco a poco su vida. Lina intentará comenzar una nueva etapa y para lograrlo tendrá que pensar cada día un poco menos en Nico. ¿Cómo se puede olvidar a alguien al que se ha querido tanto?

La serie española El tiempo que te doy ha sido dirigida por Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián que también son los responsables del guion junto con Pablo Fernández. Los actores Nadia de Santiago, que también es la creadora de la serie, y Álvaro Cervantes interpretan los papeles de Lina y Nico. La serie explora el dolor de una ruptura amorosa y las diferentes formas de afrontar ese difícil proceso e intentar buscar la paz interior para enfrentarse de nuevo al día a día. Esta ficción explora un formato creativo diferente con diez episodios de menos de 15 minutos de duración cada uno.

El tiempo que te doy obtuvo tres nominaciones a los premios Feroz en 2022: a mejor serie dramática, mejor actriz protagonista de una serie a Nadia de Santiago y mejor actor protagonista de una serie a Álvaro Cervantes. Una serie dramática emotiva y diferente que ha sabido reflejar el proceso de superación de una ruptura.

¿De qué trata la serie El tiempo que te doy?

Después de una relación de varios años, Lina y Nico deciden separarse y emprender un nuevo camino por separado. Lina decide mudarse de casa, buscar un nuevo trabajo y probar nuevas experiencias para intentar recomponer su vida. Aunque ella lo está intentando, al principio le cuesta mucho olvidar al que ha sido su primer amor durante tantos años. Para avanzar con nueva vida, Lina se da cuenta de que cada día tiene que pensar un minuto menos en Nico.

Según la sinopsis oficial de Netflix: «Cuando Lina y Nico terminan una relación de muchos años, Lina lucha por comenzar una nueva vida y por pensar un poco menos en él… cada día». Lo que ha conquistado a los usuarios de Netflix es esa forma tan diferente de contar una ruptura sentimental realizando flashbacks al pasado para descubrir lo que pasó y viendo como Lina intenta rehacer su vida poco a poco. La serie consigue transmitir el complejo proceso por el que tiene que pasar Lina para poder levantarse todos los días y no pensar más en Nico.

En cada uno de los episodios va disminuyendo el tiempo dedicado a los recuerdos de Lina sobre su relación con Nico y va aumentando el dedicado al presente en el que la protagonista está intentando comenzar una nueva vida. La serie está llena de momentos emotivos en los que se refleja perfectamente el lento proceso por el que pasa una persona tras la ruptura de una relación amorosa.

El formato corto de sus episodios, que no duran más de 15 minutos, favorece la intensidad de las escenas y expresa todo el dolor de la protagonista en este momento tan complicado. La serie no se centra solo en el drama personal de Lina, sino en la historia de superación de esta mujer que va dando pequeños pasos hasta lograr recomponer su vida.

El reparto de esta emotiva serie

La actriz Nadia de Santiago interpreta el papel de Lina Ruiz, una mujer totalmente abatida por esta ruptura sentimental. A esta actriz la conocemos por sus papeles en las ficciones Las 13 rosas, Amar en tiempos revueltos, Amar es para siempre y Las chicas del cable. Álvaro Cervantes da vida a Nicolás Torres, un actor conocido por su interpretación en El juego del ahorcado (2007) y Adú (2020), papeles por los que fue nominado en los premios Goya.

Además, en el reparto de El tiempo que te doy, están los actores David Castillo como Santi, Mariví Carrillo como Mavi, Cala Zavaleta como Inés. Carla Linares como Laura, Luisa Vides como la doctora, Eloi Costa como Nicolás u Violeta Mateos como Mireia, entre otros muchos.

La serie española El tiempo que te doy se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de streaming Netflix y ha triunfado con ese original formato corto que hasta el momento no habíamos visto en este tipo de series. Una emotiva y original serie que, si todavía no la habéis visto, no os podéis perder.