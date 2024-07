La serie de Netflix dirigida por el mayor capo del cine que ya es lo más visto: tiene una temporada y te dejará sin aliento

Los fans del cineasta Martin Scorsese pueden encontrar en la plataforma de streaming Netflix una producción muy original que lleva su firma: Supongamos que Nueva York es una ciudad. Una serie documental de 7 episodios que tienen una duración de unos 30 minutos cada uno. En estos episodios el conocido director ofrece un retrato con la escritora y humorista Franz Lebowitz de la ciudad de Nueva York. Hace varias décadas que los dos amigos comparten tardes de diálogo y nocheviejas y en 2010 compartieron sus opiniones en el documental Public Speaking de HBO. Al igual que en sus ensayos en este documental incluía monólogos en las que demostraba su habilidad para contar anécdotas e historias. Ahora en esta nueva serie documental de Netflix Supongamos que Nueva York es una ciudad los dos establecen un interesante diálogo sobre sobre la vida en la ciudad de Nueva York en el que cuentan numerosas historias anécdotas.

La serie documental Supongamos que Nueva Yorkes una ciudad, que ahora se puede ver en Netflix, es una especie de prolongación de su anterior producción Public Speaking en la que ahonda en cuestiones sociales como culturales y propias de la cuidad. Franz Lebowitz es autora de los libros Metropolitan Life (1978) y Social Studies (1981), además trabajó en varios medios hasta ser contratada por Andy Warhol como columnista de la revista Interview. El hilo conductor de la serie documental Supongamos que Nueva York es una ciudad es esta gran metrópoli que es un lugar que al mismo tiempo enamora y enfurece a esta conocida mujer que se ha convertido a sus 70 años a todo un icono.

Nueva York, una ciudad amada y odiada en esta serie documental de Netflix

«Nadie puede permitirse el lujo de vivir en Nueva York. Sin embargo, ocho millones de personas lo hacen. ¿Cómo lo hacemos? ¡No lo sabemos!», pregunta en esta serie documental Fran Lebowitz ante las carcajadas del público. Esta es la premisa de la que parte esta original serie documental: descubrir cómo la gente logra vivir en la ciudad de Nueva York.

En esta serie documental se pueden ver fragmentos de sus conferencias por Estados Unidos que se alternan con su monólogo interior mientras pasea por las calles de la ciudad. También se puede disfrutar de las conversaciones que tiene la escritora con el director Martin Scorsese en lugares tan míticos como el Players Club o la Biblioteca Pública de Nueva York. Además, en esta serie documental otros famosos como Spike Lee, Leonardo DiCaprio o Alec Baldwin, hacen pequeñas apariciones en los que intentan definir lo que es para ellos la ciudad y lo que supone para su vida y su carrera.

La escritora Franz Lebowitz va dando su visión de la ciudad de Nueva York a partir de pequeñas anécdotas y reflexiones. Por ejemplo, una de las más curiosas es sobre cómo la gente va mirando o escribiendo en el móvil cuando caminan o van en bici por la ciudad.

Por ejemplo, en un momento dado de las serie documental Franz Lebowitz explica una experiencia que tuvo con un chico que estuvo a punto de atropellarla en la ciudad: “Un chaval en bici por la Séptima Avenida; con una mano estaba escribiendo en el móvil, con la otra sujetando un trozo de pizza que se estaba comiendo y conducía la bici con los codos”. “Por supuesto, no se dio ni cuenta”, explica la escritora. “Me asombra que cada día no sean masacradas decenas de miles de personas en las calles de Nueva York. La única persona que mira por dónde va en toda la ciudad soy yo”, añade Franz Lebowitz.

Los últimos éxitos del director Martin Scorsese

Por su parte, Martin Scorsese regresó a la plataforma de streaming Netflix con esta serie documental después de presentar la nominada a los Premios Oscar El Irlandés (2019). Además, el conocido director tiene también en la plataforma de streaming Netflix la película Fragmentos de una mujer (Pieces of a Woman) apadrinada por el conocido director junto Sam Levinson (Euphoria).

El director Martin Scorsese cuenta con una trayectoria de más de 50 años de experiencia en este sector y con películas que abordan temáticas relacionadas con el catolicismo, la identidad italoestadounidense o la criminalidad. Entre ellas destacan Taxi Driver (1976), Toro salvaje (1980), Casino (1995), New York, New York (1977) o La edad de la inocencia (1993). La película Gangs of New York (2002) fue el comienzo de su colaboración con el actor Leonardo DiCaprio con el que ha trabajado El aviador (2004), The Departed (2006), Shutter Island (2010) o El lobo de Wall Street (2013), entre otras muchas.

También el director Martin Scorsese ha recibido muy buenas críticas de la película Los Asesinos de la Luna que basada en el bestseller de Davig Grann, junto a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Una historia de crímenes y corrupción política por la que Lily Gladstone recibió el Globo de oro a la mejor interpretación femenina. Un director de cine que cuenta ya con 81 años, pero sigue teniendo la misma pasión por el cine que cuando comenzó su carrera.