Si ya estás preparado para ver la tercera temporada de la serie de suspense You el 15 de octubre, tienes que empezar a recordar lo que pasó en la segunda entrega para enterarte de lo que va a ocurrir. ¿Te acuerdas de que su protagonista Joe Goldberg (Penn Badgley) mantenía una complicada y tóxica relación con su mujer y asesina habitual Love (Victoria Pedretti)?

Han pasado casi dos años desde que Netflix estrenó los 10 episodios de la segunda temporada de la serie el 26 de diciembre de 2019. Un thriller psicológico que se basa en las novelas homónimas de Caroline Knepes. La segunda entrega también se inspiró en Hidden Bodie, la secuela de la primera obra de la autora, que había publicado dos años después. Pero por lo que nos hemos enterado la tercera temporada está totalmente desligada de los libros.

Momentos claves de la temporada 2

Si todavía no has visto la segunda temporada, deja de leer porque te puedes encontrar algún spoiler. En el último y emocionante episodio de la segunda temporada nos enteramos que Joe (Penn Badgley), que ahora se hace llamar Will después de asesinar a Beck (Elizabeth Lail) en Nueva York y mudarse a Los Ángeles, descubre que la preciosa y perfecta Love Quinn (Victoria Pedretti), es una asesina. Joe atónito descubre que ha matado tanto a su vecina Delilah(Carmela Zumbado) y a su exnovia Candace (Ambyr Childers).

Love conocía todos los secretos de Joe ya que había incluso contratado a un detective privado para espiarle. Y no solo le asusta lo que ha hecho su novio, sino que le admira. A Joe, sin embargo, no le gustan nada las confesiones de Love e intenta engañarla para encerrarla pero Love le confiesa que está embarazada y Joe se queda literalmente paralizado. Lo curioso es que Joe al final decide continuar con ella y ayudarle a encubrir sus crímenes y todo su pasado.

Además, hay que recordar que en la segunda temporada Forty (James Scully), el complejo y excéntrico hermano de Love, descubre toda la verdad tras las advertencias de Candace y la visita al inocente doctor Nicky en la cárcel. Forty intenta amenazar a Joe con una pistola en la cabeza y es abatido por el policía David Fincher (Danny Vasquez). Así termina la segunda temporada de You y esto es todo lo que necesitas para comenzar a ver la temporada 3.

Una nueva vida para Joe y Love

En esta tercera temporada veremos como Joe y Love deciden olvidar su pasado, cambiar de vida y mudarse a un barrio residencial de Los Ángeles para criar a su bebé, al que llaman Henry Quinn-Goldberg. Pero de nuevo, el destino le jugará una mala pasada y volverá a caer en la misma trampa. Joe conoce a su bella vecina Natalie (Michaela McManus) y de nuevo volverá al mal camino.