‘Priscilla’: La película sobre la mujer de Elvis no tendrá canciones del Rey del Rock

Hace un año, el mundo pudo echar un vistazo a cómo Austin Butler dio vida a Elvis Presley bajo las órdenes de Baz Luhrmann. Una cinta que repasaba el auge y la caída de uno de los mesías musicales del cine estadounidense desde la narración de su representante, el Coronel Tom Parker. Sin embargo, los fans no tendrán que esperar demasiado para volver al ecosistema que rodea al Rey del rock, pero esta vez desde la mirada del amor de su vida en Priscilla. Este cambio de foco no será la única diferencia con el trabajo del cineasta australiano, ya que como se ha podido saber recientemente, el filme dirigido por Sofia Coppola no contará con canciones originales interpretadas por Elvis.

La ausencia de temas del cantante no nace del desinterés de Coppola por la música del icono estadounidense, sino que Elvis Presley Enterprises le denegó el empleo de la propiedad musical que ejerce a nivel comercial, impidiéndole la utilización para Priscilla. Presley Enterprises, pertenece en un 85% a Authentic Brands Group, una compañía que es propietaria de la imagen de Elvis y la de otras grandes leyendas de la cultura pop y el deporte como Marilyn Monroe o Muhammad Ali. Un rechazo que Coppola piensa que a nivel creativo, incluso ha beneficiado a este nuevo proyecto que ha filmado junto al prestigioso sello A24:

“No les gustan los proyectos que no han originado ellos y protegen su marca. Eso nos hizo ser más creativos”, le contaba la cineasta a THR. Por tanto, la banda sonora será anacrónica, incluyendo de esta forma, canciones que surgieron después de los momentos Priscilla y Elvis tienen en su historia. Por ejemplo, la cinta comienza con una versión de Baby, I love you, publicada en 1980 por los Ramones o la versión de Venus de Frankie Avalon, la cual es un tema que vertebra completamente Priscilla.

Un anacronismo musical compartido

No es la primera vez que la directora escoje elementos ajenos al mapa cronológico de su mundo ficcionado. Es algo que ya utilizó en su María Antonieta y que precisamente Luhrmann ha empleado con intensidad en su filmografía. Habrá que esperar a que las primeras impresiones aterricen en la prensa especializada, después de su proyección en el próximo Festival de Cine de Venecia.

Priscilla está protagonizada por Cailee Spaeny y Jacob Elordi, quienes serán la protagonista y Elvis. Todavía no hay una fecha de estreno oficial.