Ayer mencionábamos los rumores que aseguraban que hoy tendríamos ya el primer tráiler de Uncharted. Por la noche se filtró el primer contenido del mismo, algo que empieza a ser preocupante en las producciones de Sony, no obstante tan sólo han pasado algunas horas hasta que hace escasos minutos, la compañía ha publicado el esperado adelanto. La adaptación del videojuego ha sufrido múltiples retrasos en el desarrollo de un proyecto que lleva gestándose alrededor de 10 años. Después de pasar por varios proyectores, la empresa nipona dio con la tecla al utilizar a su estrella de Spider-man, Tom Holland para virar la historia hacia una precuela de la franquicia y al contratar a Ruben Fleischer, un director con taquilla como pudimos ver en la primera entrega de Venom.

Aunque se trate de una precuela que cronológicamente sucede antes del primer título de la saga, el tráiler de Uncharted esconde un homenaje a Uncharted 3: La traición de Drake con esa secuencia de vértigo en el avión, en la que el joven Nathan debe volver al aeroplano, saltando entre parte del cargamento colgado a miles de metros de altura. Por otro lado, en lo que se refiere a la creación de Naughty Dog, parece que Sam, el hermano que descubrimos en Uncharted 4, tendrá un peso lleno de misterio aquí.

Como puede verse en el adelanto, esta adaptación trabajará la relación entre Drake (Tom Holland) y Sulli (Mark Whalberg) que aunque con el tiempo todo confluye en una amistad, al principio sí que tuvieron algunos problemas de confianza debido al carácter avaro del personaje que interpreta Whalberg. En este primer vistazo comprobamos como lucirá el villano de Antonio Banderas, que no aparece en ninguno de los juegos, a Tati Gabrielle como Braddock y a Sophia Ali encarnando a Chloe Frazer, el interés amoroso del protagonista.

Sony Pictures está realizando un buen trabajo llevando a sus exitosos juegos a la gran pantalla. The last of us, por ejemplo se está convirtiendo en una serie para HBO, mientras que también preparan una serie de anime basada en Assasins Creed para Netflix. Uncharted llegará a los cines a partir del 11 de febrero del 2022.