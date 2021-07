Amazon Studios parece realmente enfocado en producir sobre todo, películas de acción con grandes estrellas dentro de su catálogo original. Pudimos verlo con Sin remordimientos de Michael B. Jordan o la producción de Chris Pratt titulada La guerra del mañana, que se estrenará en la plataforma el 2 de julio. El estudio quiere ahora devolver a la acción a la actriz Kate Beckinsale con el tráiler de Jolt, una historia en la que su protagonista Lindy solo puede controlar sus ganas de asesinar con una terapia extrema. Pero ni ella misma querrá calmar sus impulsos cuando maten a su amante.

El tráiler de Jolt muestra una historia frenética que irá a mitad camino de lo que sería una película de John Wick y la acción descontrolada de Crank. Todo ello con una fotografía llena de color y de neones que se entremezclan con luxaciones y muchos huesos rotos. El adelanto sirve principalmente como presentación de Lindi, el personaje de Beckinsale dice tener una enfermedad que “la hace estallar” cuando alguien la molesta en exceso, impidiendo reprimir sus instintos y emociones agresivas. Se puede apreciar que “las ofensas” que recibe tampoco son excesivamente grandes. Una por ejemplo, se da en el metro cuando el hombre que se sienta a su lado invade su espacio mientras se come un sándwich.

El problema del personaje es real, ya que no puede llevar una vida normal si no se aplica descargas eléctricas con un dispositivo que anula sus tendencias violentas. Pero todo cambiará cuando el edificio de su novio explote con él dentro. La protagonista no será la única cara conocida de Jolt, su reparto está lleno de caras conocidas: Jai Courtney, Bobby Cannavale, Laverne Cox, Susan Sarandon, Ori Pfeffer, David Bradley y Stanley Tucci. Aparte de esta cinta, la protagonista cuenta en su agenda con El tonto, con Adrien Brody y Jason Sudeikis

Jolt supone el regreso al cine de acción en el que Kate Beckinsale brillo en la década de los 2000, con producciones como la saga Underworld y Van Helsing. Tanya Wexler (Hysteria, Cómo escapar de Búfalo) dirige el proyecto en el que Scott Wascha se estrena como guionista. La película podrá verse en Amazon Prime Video a partir del 23 de julio.