Primer cartel de ‘Los crímenes de la academia’: Cristian Bale investiga crímenes junto a Edgar Allan Poe

The Pale Blue Eye, traducida en España bajo el titulo de Los crímenes de la academia es una película producida por Netflix que llegará a los cines a finales del año. Un thriller de investigación y asesinatos basado en la novela homónima de Louis Bayard y en la que el protagonista, investiga un crimen mortal ayudado por un joven Edgar Allan Poe. La producción ha mostrado recientemente uno de sus primeros carteles, con el absoluto protagonismo de su actor principal, el oscarizado Christian Bale.

*graznido de cuervo* Harry Melling es Edgar Allan Poe, un joven cadete que se ve envuelto en la investigación de un asesinato junto al detective August Landor (Christian Bale). La peli #LosCrímenesDeLaAcademia llega el 6 de enero. pic.twitter.com/vFJNOO2mqP — Netflix España (@NetflixES) November 14, 2022

Los crímenes de la academia se centra en la muerte de un cadete en el centro militar de West Point. Este no es un crimen normal, ya que el corazón joven ha sido extirpado con una precisión quirúrgica. Con el objetivo de preservar la reputación de la afamada Academia militar, los máximos dirigentes contratan al detective local August Landor (Bale), quien deber llevar el caso con extremado secretismo para no causar tampoco una alarma social. Pronto, este investigador se da cuenta de que no puede obtener información valida de los cadetes, por lo que toma a un joven militar como ayudante, un tal amante de la poesía llamado Edgar Allan Poe que le ayudará a resolver el caso. El actor que interpreta al genio de la literatura será conocido sobre todo por los fans de Harry Potter, ya que será Harry Melling el que asuma este rol.

El director Scoot Cooper ha ido el encargado de adaptar el material de Bayard. El director de Hostiles y Corazón rebelde se inspiró en su propio padre y en un amor inquebrantable por la obra del poeta gótico por excelencia. Aunque Landor es el foco, Cooper agregó en una reciente película que esta será una especie de historia origen para Poe, así como un relato paterno filial: “Es una obra de ficción, aunque Poe estuvo en West Point. Lo que digo es que son estos evento que ocurren en nuestra película los que dieron forma a su visión del mundo y lo ayudaron a convertirse en el escritor en el que se convirtió (…) tratado cuestiones de la muerte y los efectos de la descomposición”.

Gillian Anderson, Timothy Spall, Robert Duvall, Jack Irving, Charlotte Gaingbourg y Brennan Cook son algunos de los nombres que acompañan a Bale y Melling. Los crímenes de la academia se estrenarán el próximo 23 de diciembre en cines limitados y llegará a la plataforma de Netflix el 6 de enero de 2023.