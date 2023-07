La película de ‘Barney’ estará dirigida a un público adulto

Los menos jóvenes quizá recuerden a Barney de la simpática serie de televisión dirigida a un público infantil. La historia contaba cómo un peluche cobraba vida y se convertía en una versión agigantada de sí mismo. Sin embargo, Mattel, quien posee los derechos de explotación del personaje, tiene unos planes muy diferentes para el dinosaurio morado. Según un ejecutivo que trabaja para la división de películas de la compañía. Este es Kevin McKeon, quien ha hablado recientemente con The New Yorker sobre lo que el público puede esperar del futuro en la gran pantalla de la icónica y encantadora criatura.

“Nos estamos inclinando hacia la angustia millennial de la propiedad en lugar de afinar esto para los niños. Realmente es una obra para adultos. No es que tenga una clasificación R, pero se centrará en algunas de las pruebas y tribulaciones de tener 30 años”. El productor matizó que no se medirá sólo el nivel de desencanto dentro de la generación, subrayando que están aquí “para hacer arte”.

Las versiones oscuras de clásicos infantiles no son tan extrañas en la actualidad, ya que hace poco pudimos ver cómo el personaje de Winnie The Pooh en Blood and Honey. Aunque no se espera que Barney vaya tan lejos ni que se aventure en el género del terror, Mckeon sí que dejó caer que la cinta se presentaría como una “tipo A24”. Sumado a este tono sorprendente, también sabemos que el actor Daniel Kaluuya estará involucrado en el proyecto como productor.

Eso sí, podemos esperar que no sea algo tan visceral y gore como la transformación del oso amante de la miel, pero estando Kaluuya detrás es cierto que la temática podría abarcar ciertos toques siniestros, por cómo el intérprete ha configurado su filmografía reciente. Ahí están ejemplos claros como Nope o Déjame salir. Igual la historia gira en torno de la persona que estaba debajo del traje de la criatura y su vida después del éxito que obtuvo la marca entre la década de los 80 y 90. Aparte de la serie de televisión, Barney ha tenido muchas adaptaciones en formato de películas como Imagina con Barney.

Desconocemos cuándo empezará la producción ni Mattel ha confirmado todavía una fecha de estreno, pero teniendo en cuenta que el proyecto avanza de forma continuada, su grabación podría iniciarse a finales de este año.