Pasó desapercibido pero esta serie de Disney+ engancha: una temporada de drama y romance

Las relaciones tóxicas se están convirtiendo en uno de los temas centrales de muchas películas y series en las plataformas de streaming. Por ejemplo, estas relaciones tóxicas se pueden ver en series de éxito como You, Euphoria, The Idol, Pam&Tommy o The White Lotus, entre otras. Seguimos buscando en los catálogos de las plataformas de streaming ficciones interesantes y esta semana hemos encontrado en la plataforma de streaming Disney Plus hemos encontrado Tell Me Lies, una original serie dramática de Hulu de 2022 creada por creada por Meaghan Oppenheimer. Esta serie cuenta la historia de la relación de 8 años entre los dos jóvenes Lucy Albright y Stephen DeMarco que se conocen en la universidad y que poco a poco se sumergen en una relación disfuncional y tóxica con horribles consecuencias para los dos. Una serie que ha pasado desapercibida en Disney+, pero que engancha con su triste y compleja historia.

La serie Tell Me Lies tiene 10 episodios y está basada en la novela homónima de la escritora Carola Lovering que ha participado en la serie como consultora. Una original serie que está protagonizada por los actores Grace Van Patten (Maniac) y Jackson White (Ambulance). La creadora de esta serie Meaghan Oppenheimer es conocida por su trabajo en We Are Your Friends o Hot Mess. Además, Oppenheimer es la productora ejecutiva y showrunner y Emma Roberts (American Horror Story) y Karah Preiss (Holler) son productoras ejecutivas bajo su marca Belletrist Productions. Una buena opción para los que están buscando una serie original.

¿Qué ocurre en la serie Tell Me Lies en Disney?

Los protagonistas de esta serie son Lucy Albright y Stephen DeMarco, dos jóvenes que se conocen en la universidad y comienzan con el típico romance entre estudiantes. Esta original ficción está ambientada en 2007 en una escuela ficticia del norte del estado de Nueva York llamada Baird College. Lucy Albright se encuentra en el primer año en la universidad y Stephen DeMarco en el tercer año cuando comienzan su relación. Los dos viven un tenso romance durante ocho años que se va convirtiendo en una relación disfuncional y tóxica con terribles e inosospechadas consecuencias para los dos.

Los protagonistas de esta serie Lucy Albright y Stephen DeMarco van enredándose en una relación adictiva y bastante tóxica que alterará de forma permanentemente sus vidas y las de todos los que los rodean. Una relación bastante conflictiva y que a la larga puede suponer un peligro potencial para su salud mental y su vida.

Según la sinopsis oficial de esta serie: “Tell Me Lies es una combinación de pasión, thriller y relaciones tóxicas que ha enganchado a muchos usuarios de Disney+. Además, en esta ficción tiene bastante peso esa mezcla de sensualidad y erotismo que ha sorprendido en la plataforma de streaming”. Una conflictiva serie que empieza de una forma muy tranquila y que poco a poco se va complicando hasta el punto en el que los protagonistas temen por sus vidas. Por la forma de narrar la historia, recuerda un poco a la serie de Netflix You que comienza también contando una relación aparentemente normal que se convierte en una pesadilla.

El reparto de esta serie de Disney+

Los actores Grace Van Patten y Jackson White interpretan los papeles de los protagonistas Lucy Albright y Stephen DeMarco. Además, en el reparto de la serie están los actores Jade Fernandez, Tyriq Withers, Gabriella Pession, Edmund Donovan, Aidan Alexander, Andrea Prevatt, Jennifer Leigh Mann, Roger Berard, Malone Thomas, Stephen Jared y Garrett Hines, entre otros.

Esta serie Tell Me Lies ha recibido bastantes críticas bastante positivas como, por ejemplo, en el sitio web de reseñas Rotten Tomatoes un índice de aprobación del 86% con una calificación promedio de 5.7/10. Aún así la serie al principio pasó bastante desaparecida en el catálogo de la plataforma de streaming Disney+, pero ahora ya tiene bastantes usuarios que son seguidores de esta compleja e intensa serie.

La serie Tell Me Lies fue renovada para una segunda temporada que se estrenó en Hulu el 4 de septiembre, pero que todavía no se puede ver en España. Por ahora tendremos que esperar a que la plataforma de streaming Disney+ anuncie el estreno de la segunda entrega de esta interesante serie. Estaremos atentos para ver cuando se estrenará en nuestro país.

En la plataforma de streaming Disney+ han ido aumentado los contenidos para adultos que contrastar con su catálogo habitual dedicado a los niños. Una apuesta de Disney+ que al principio sorprendió a los usuarios, pero que ahora cuenta con muchos seguidores de este tipo de contenido. También para adultos pueden resultar interesantes las series como The Bear, Atlanta, The Old Man, Gomorra, American Horror Story, Fleishman está en apuros, Pistol, Better Things, Mr. Mercedes, Snowfall o Trust, entre otras.