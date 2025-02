El nuevo tráiler de ‘Misión Imposible: Sentencia final’ nos remite a la conclusión de la franquicia

Como todo el mundo ya sabe, la Super Bowl 2025 es un evento deportivo donde a menudo, el interés global se cierne sobre los anuncios comerciales y sobre todo, los tráilers de las películas más esperadas. Por eso, Marvel ha escogido esta fecha para el segundo adelanto de Thunderbolts y desde Paramount Pictures, tampoco han dejado pasar la ocasión de emitir un breve vistazo a Misión Imposible: Sentencia final. La despedida de la saga de Ethan Hunt y por supuesto, un punto y aparte en una de las franquicias de acción más relevantes de la historia de Hollywood.

Pocos avances promocionales pueden permitirse el lujo de enseñar muy poco de su contenido y sí, material anterior de la franquicia. Pero Misión Imposible: Sentencia final no va a ser un largometraje cualquiera. Ninguna de las cintas protagonizadas por Ethan Hunt en realidad lo era. Sin embargo, desde el estudio han querido dejar claro en repetidas ocasiones que el espía más famoso del blockbuster-con permiso de James Bond-va a jubilarse. No es para menos. La historia pide un receso y un cambio de aires para retomar la propiedad intelectual en un futuro. Pues Tom Cruise tiene ya 62 años y tampoco parece probable que pueda enfrentarse a una amenaza mayor que esta inteligencia artificial omnipresente. Esta es la primera ocasión en la que una secuela de la IP tiene una continuación directa, previa a una división en formato de dilogía que comercialmente, no le ha sentado muy bien al proyecto. Misión Imposible: Sentencia mortal iba a denominarse «parte uno» y «parte dos». No obstante, los mediocres resultados cosechados por la anterior entrega obligaron a la major a tomar ciertas medidas y una de ellas, fue desligar de manera promocional, el nombre de las dos películas.

‘Misión Imposible: Sentencia final’

Una última carrera para Cruise y su personaje. Eso es lo que parece clamar el nuevo teaser de Misión Imposible: Sentencia final. En el primer tráiler ya podíamos ver a Hunt finalizar dicho adelanto con la promesa a su equipo de que deben confiar en él una última vez. Ahora, el corto vídeo de apenas 30 segundos incide en esto, rememorando todos los objetivos cumplidos por el héroe desde la primera Misión imposible, estrenada en 1996.

Con un formato ultrapanorámico, podemos ver a Hunt corriendo muy rápido. Un clásico en la saga y en prácticamente toda la filmografía del actor estadounidense. Del mismo modo, encontramos imágenes del submarino hundido que dio inicio a los eventos principales de la pasada Misión Imposible: sentencia mortal, incluyendo la icónica imagen del protagonista colgado de un cable y precipitándose hacia el suelo en su primera Misión Imposible. Por la información y el material proporcionado al público, la nueva acrobacia en Misión Imposible: Sentencia final tendrá a Cruise colgado de un avión de los años 30. Una peligrosa maniobra que por supuesto ha rodado él mismo, sin ningún tipo de extra.

Basada en la serie homónima creada por Bruce Geller, esta Misión imposible 8 estará producida por Dana Goldberg, Don Granger y Chris Brock. Como era de esperar, parte de la producción corre a cargo del director Christopher McQuarrie y del propio Cruise. Además del inconfundible líder protagónico, el reparto de Misión Imposible: Sentencia final se completa con Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Nick Offerman, Angela Basset y Shea Whigman, entre otros.

El fenómeno conocido como «Barbenheimer» (estreno de Barbie y Oppenheimer) limitó seguramente el potencial de Misión Imposible: Sentencia mortal en la taquilla. La entrega terminó recaudando 599 millones de dólares en todo el mundo, pero su abultado presupuesto (derivado de las complicaciones de la pandemia) fue de casi 300 millones de dólares. Eso sí, la franquicia sigue siendo un producto audiovisual de titánica rentabilidad para Paramount, aunando entre todas las películas unas cifras que prácticamente alcanzan los 3.570 millones de dólares. Las dos últimas cintas se grabaron simultáneamente, aunque Misión Imposible: Sentencia final precisó de reshoots (nuevas grabaciones) y un replanteamiento en la reescritura del guion, plasmado en el libreto por el propio McQuarrie.

La llegada de este último proyecto coincide con un momento de fusión comercial entre la Paramount y el sello Skydance, donde David Ellison (productor ejecutivo de la propiedad intelectual) terminará controlando mayormente la empresa.

¿Cuándo se estrena?

Misión imposible: Sentencia final llegará a los cines el próximo 23 de mayo. Mes donde deberá competir contra otras superproducciones del calado del live action de Lilo & Stich y Karate Kid: Legends. ¿Conseguirá esta última misión ser otro éxito de taquilla?