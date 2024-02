Nuevo tráiler de ‘Civil War’: Alex Garland se pasa a la acción total con este sci-fi político

No queda mucho para que podamos ver Civil War, la última película que Alex Garland ha rodado bajo el amparo del prestigioso sello A24. Un filme del que ya pudimos ver un primer avance a finales del año pasado. Hace algunas horas, la compañía independiente ha publicado un nuevo tráiler de Civil War, centrándose esta vez en los personajes de Cailee Spaeny y Kirsten Dunst, los cuales recorren el continente en una secesión que tendrá consecuencias fatales para el país.

La breve sinopsis que lanzaba la productora, citaba a la cinta como “una carrera hacia la Casa Blanca en un Estados Unidos del futuro cercano que se balancea sobre el filo de una navaja”. Spaeny y Dunst interpretan a dos fotógrafas de guerra, acompañadas por un reparto en el que también tendremos a Wagner Moura, Sonoya Mizuno, Stephen McKinley Henderson y Nick Offerman, entre su elenco principal.

Hace algunos meses, después del primer tráiler de Civil War, se rumoreaba que la película durará casi tres horas y media. Sin embargo, después A24 corrigió la información asegurando que la duración final será de 109 minutos. Aquel adelanto nos proporcionó información sobre el conflicto, como que existe una “Alianza de Florida” o que 19 estados se han separado. Aparentemente, este grupo de periodistas que protagonizan la cinta quieren llegar hasta el Capitolio. A Dunst la vimos en 2021, con su nominación en la alfombra roja por El poder del perro. Spaeny es uno de los rostros de moda dentro de la industria. Recientemente fue la Priscilla de Sofia Coppola y este 2024 será la protagonista de Alien: Romulus.

‘Civil War’: ¿La propuesta con más acción de Garland?

A juzgar por lo que se aprecia del último tráiler de Civil War, seguramente estamos ante uno de los proyectos con más acción que ha rodado el director. Garland está acostumbrado a sorprendernos con una estética cuidada, pero minimalista. Que nunca se ha preocupado tanto de rodar secuencias de pura acción trepidante, como si de generar una tensión y una atmósfera particular que empujan siempre hacia lo inquietante. Él mismo ha contado en alguna ocasión que no le interesa demasiado la sobreexplicación que vive Hollywood. “Tiendo a no explicar las cosas en detalle en las películas. A veces me siento demasiado harto del cine y probablemente simplemente reacciono en contra de eso”.

La polarización final y militar de este thriller es para Garland un claro ejemplo de lo que podrían llegar a ser las cosas en una nación que, recordemos, ya asaltó el Capitolio tras la pérdida de las elecciones de Donald Trump. Del mismo modo, dejó claro que esta historia no es ciencia ficción y que pertenece al mismo universo que se dio en Men, ya que ambas parten de puntos de un futuro indeterminado.

El idilio de Garland con A24 continúa

Civil War supone la tercera colaboración del guionista y director con A24. Una relación profesional que comenzó precisamente con la ópera prima de Garland, Ex Machina y que se volvió a dar en 2022 con Men. Por su debut, el británico obtuvo su primera y única nominación a los Oscar a mejor guion original, consideración que acabaría llevándose Spotlight en la 88ª edición de los premios. En cambio, Ex Machina sí que obtuvo el Oscar a los mejores efectos visuales. Men supuso un fracaso de crítica y público, no obstante la confianza que tiene puesta el sello californiano en el británico es total, ya que Civil War, con 50 millones de presupuesto es hasta el momento el largometraje más caro del estudio.

No es de extrañar que A24 apostase por el talento de Garland en sus inicios. La productora californiana siempre se ha caracterizado por impulsar la carrera de nuevos cineastas, como puede reflejarse a la perfección con Ari Aster o Robert Eggers. Aunque Garland, no era ni mucho menos un desconocido cuando rodó la película protagonizada por Alicia Vikander. Mucho antes, ya se había ganado el corazón de los cinéfilos escribiendo los guiones de 28 días después, Sunshine, Nunca me abandones o Dredd, además de escribir el libro homónimo en el que se basó la película La playa. En la pequeña pantalla, también filmó y escribió la miniserie Devs, donde ya dirigió a una jovencísima Spaeny y a Mizuno, una habitual en su filmografía. Junto a nombres como el de Denis Villeneuve y Christopher Nolan, Garland es uno de los padres de la ciencia ficción del cine moderno.

Llegará a los cines el próximo 19 de abril.