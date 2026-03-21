La nueva serie de Prime Video protagonizada por Nicole Kidman: 8 episodios de pura intriga y misterio

Uno de los estrenos más esperados de este 2026 de Prime Video es la serie Scarpetta que acaba de llegar a la plataforma y está protagonizada por la conocida actriz Nicole Kidman. Una serie de solo 8 episodios que sorprende por su original trama, pero que, como contaré más adelante, una vez vista me ha decepcionado un poco. Y eso que me encanta Nicole Kidman y sus interpretaciones en ficciones como Big Little Lies, The Undoing,’Nine Perfect Strangers o La pareja perfecta. La serie Scarpetta está basada en las novelas de la escritora Patricia Cornwell. La protagonista es Kay Scarpetta, una forense que es la directora del Instituto de Medicina Legal y que investiga crímenes en la localidad de Richmond en Virginia. Scarpetta es una científica fría y con una mente cuadriculada que vivió de pequeña una situación muy traumática cuando mataron a su padre delante de ella y se ocupa de cuidar desde pequeña a su sobrina, la hija de su disipada hermana.

En los años 90 tuvo que ocuparse de los crímenes de un asesino en serie que mataba de forma terrible a las mujeres y veinte años más tarde vuelven a aparecer mujeres asesinadas de una forma similar. La forense se vuelca en cuerpo y alma para encontrarle. Una historia de esas que cuentan cómo el pasado siempre vuelve y que pone a la protagonista ante un complicado reto. Una serie creada por Liz Sarnof (Deadwood, Perdidos o Barry) que se centra historia original y que atrapa desde el primer episodio y que sorprende por la interpretación de Nicole Kidman y los actores Bobby Cannavale, Jamie Lee Curtis o Simon Baker, al que todos conocemos por su trabajo en El mentalista.

¿De qué trata la serie de Prime Video Scarpetta?

Esta serie cuenta, como ya he comentado, la historia de Kay Scarpetta, una forense que ocupa de investigar crímenes en la localidad de Virginia. En los años 90 la doctora se tuvo que enfrentar a uno de sus primeros casos que se convirtió en una pesadilla para ella y para todo el equipo que estuvieron intentando encontrar a un sádico asesino en serie. 28 años más tarde, comienzan a aparecer mujeres asesinadas de la misma forma y la doctora se tiene que volver a enfrentar a este terrible caso.

La propuesta en principio es interesante, pero el problema es que la serie se mueve en dos líneas temporales a la vez: la de los años 90 y 28 años más tarde. Para la primera opción su creadora recurre a un elenco más joven que interpreta a los protagonistas, pero tengo que confesar que este baile de caras no funciona y el espectador a veces se pierde entre ambas historias. Como me da la impresión que sus creadores se han dado de este problema cuenta delante de cada episodio colocan un tráiler bastante largo para que no se pierdan los espectadores.

Además, la serie va siguiendo el drama familiar de Kay y Dorothy, una tan fría y calculadora y la otra tan pasional, las dos hermanas que se odian y se aman a la vez y en el que la actriz Jamie Lee Curtis sorprende con ese papel entre desquiciado y fuera de lugar. Dos hermanas totalmente diferentes, que luchan por el cariño de la hija de Dorothy a la que Kay ha criado cuando ella desaparecía. Las tres conviven en la misma casa con Benton, el frío perfilador del FBI y marido de Kay y Pete Marin, el pasional esposo de Dorothy.

El reparto de esta original serie

La actriz Nicole Kidman vuelve a brillar en esta serie aunque el resto no le acompañe, en la que interpreta el papel de la doctora Kay Scarpetta. Un papel que de joven interpreta la actriz Rosy McEwen, que la verdad es que se da un aire a Nicole Kidman. La actriz Jamie Lee Curtis da vida a Dorothy Scarpetta, la hermana mayor de Kay y escritora de libros infantiles, una mujer complicada ya que pierde a menudo los papeles. La actriz Amanda Righetti da vida a la joven Dorothy, cuyas acciones en el pasado explican su comportamiento. actual

El actor Bobby Cannavale interpreta a Pete Marino, un ex detective que trabaja como especialista en operaciones forenses con Kay y es el marido de Dorothy. Su papel de joven lo realiza el actor Jacob Lumet Cannavale. También tiene un papel de peso el actor Simon Baker, al que todos conocemos por su trabajo en la serie El mentalista, da vida a Benton Wesley, un perfilador del FBI y esposo de Scarpetta. Su papel de joven lo interpreta el actor Hunter Parrish.

Por último, la actriz Ariana DeBose da vida a Lucy Farinelli-Watson, la hija de Dorothy que trabaja de programadora informática. Este papel lo interpreta de joven la actriz Savannah Lumar.

En el reparto también están los actores Tiya Sircar como Blaise Fruge, el oficial de policía, Janet Montgomery a Janet, la difunta esposa de Lucy que se comunica con ella por un programa de IA, Sosie Bacon como Abby Turnbull, la periodista, Mike Vogel como Bill Boltz, el abogado, Anson Mount como Matt Petersen, el actor cuya esposa fue asesinada hace 28 años, Stephanie Faracy como Maggie Cutbush, la problemática asistente de Scarpetta y Charlie B. Foster como Wingo, el asistente de Scarpetta en la morgue.