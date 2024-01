La nueva película de ‘Star Trek’ ya tiene director

Dentro del “frikismo” de la cultura pop existen debates atemporales que reflejan cierta pertenencia a unos gustos particulares. Ese “qué es mejor” si Harry Potter o El señor de los anillos o “cuál mola mas” si Marvel o DC, tiene su primer y más antiguo antecedente dentro del terreno de la ciencia ficción: “¿Eres más de Star Wars o de Star Trek?” Bien, pues esa aparente competitividad entre franquicias volverá a ser completamente intrascendente a nivel creativo con el director que Paramount Pictures ha elegido para su nueva película de Star Trek.

Toby Haynes, director de varios capítulos de la serie Andor será el encargada de filmar una nueva adaptación del universo creado por Gene Roddenberry. Haynes expandirá los mundos y ese sentido de la aventura espacial, bajo un guion escrito por Seth Grahame-Smith. Durante algún tiempo se especuló en que quizás esta podría ser la apuesta final en la carrera de Quentin Tarantino, pero el dos veces ganador del Oscar se despedirá de la profesión finalmente con The movie Critic.

No es el primer director en «cambiar de bando»

La marca Star Trek gozó de una gran popularidad gracias a su serie original para la pequeña pantalla que todavía, a día de hoy, sigue teniendo muchos seguidores. Su relevancia en el negocio cayó debido a la poca capacidad que su historia tuvo en las siguientes décadas para captar a nuevos seguidores y generaciones. El cambio llegó en 2009, cuando J.J. Abrams resucitó la marca con dos producciones llenas de estrellas, contando el origen y nacimiento de la mítica USS Enterprise. Tanto esa como Star Trek: En la oscuridad, consiguieron encandilar y recolectar a su fanbase, además de obtener el beneplácito de la crítica. Un éxito inesperado, si tenemos en cuenta los problemas que el creador de Perdidos tuvo con el guion: “Cualquier película, cualquier historia tiene que tener una conversación fundamental, un argumento fundamental, una cuestión central. Y Aquí no la tenía”, explicaba Abrams a Buzzfeed cuando le preguntaron sobre la disparidad de criticas entre las dos primeras historias.

El descalabro llegó en la tercera parte, cuando Justin Lin asumió la dirección ya que Abrams estaba muy ocupado estrenando Star Wars: el despertar de la fuerza en 2015. Aquella trilogía tampoco acabó nada bien, sin embargo volverá a ser con su sello Bad Robot, el productor de la nueva película de Star Trek.

Hasta el momento, la continuación de la saga sigue su curso con series exitosas de Paramount + de la talla de Picard y Strange New Worlds. Ambas han obtenido críticas positivas por parte de la prensa especializada y una gran audiencia en el servicio de streaming. El liderazgo de Brian Robbins, mandamás de Paramount y Alex Kurtzman, responsable de la propiedad intelectual, han consagrado una popularidad que desarrollará unas y varias películas nuevas, reflejando una estrategia de contenidos diversificada e inédita dentro del audiovisual. Quizás solo Marvel podría competir con esta producción masiva de proyectos.

Según los primeros informes, este largometraje sería una película separada de la propuesta de Star Trek 4, la cual no se ha negado su desarrollo. La cuarta entrega intentaría reunir a Chris Pine y Chris Hemsworth como el Capitán James T.Kirk y su padre, George Samuel Kirk.

Toby Haynes, un gran director para ‘Star Trek’

Haynes es un cineasta británico que ya demostró su talento al ponerse tras las cámaras de una de Andor, una de las series mejor valoradas del 2023. Pero su experiencia en el terreno de la ciencia ficción no se resume a los mundos creados por George Lucas. El realizador ha sido ademas, responsable de algunos de los mejores capítulos de shows televisivos de la talla de Black Mirror o Doctor Who. Wallander, Utopía, Being Human o Sherlock también aparecen entre sus créditos profesionales.

Por su parte, Grahame- Smith es uno de los guionistas más creativos, góticos y viscerales del panorama. Por el momento ha firmado los libretos de tramas como Orgullo y prejuicio y zombis, Abraham Lincolncazador de vampiros y Sombras tenebrosas de Tim Burton. Un escritor especializado en la comedia y en el terror que tendrá que desenvolverse en unos códigos bastante diferentes en esta nueva película de Star Trek. La IP ha sido tan larga como exitosa. Sus ganancias se estiman en aproximadamente 2.200 millones de dólares a lo largo de 14 películas, desde que se estrenase el primer filme en 1979, Star Trek: The motion Picture.

Por el momento, desconocemos cuándo se producirá este proyecto. Teniendo en cuenta la cantidad de propuestas que hay en torno a la IP, el proyecto podría entrar en producción en el último trimestre de este 2024, estrenándose a inicios de 2025.