El Netflix de siempre se acaba: lo que costarán los nuevos planes

La plataforma de streaming Netflix se ha convertido en los últimos años en una de las preferidas de los espectadores. Pero hay que tener en cuenta que cada vez hay más competencia porque en la actualidad los usuarios

pueden elegir otras plataformas como Movistar Plus+, Filmin, HBO Max, Disney+ o Apple TV, entre otras. Por eso los cambios en las tarifas de los planes de suscripción de Netflix son siempre noticia.

Netflix sigue siendo una de las más competitivas por su amplio catálogo con series de éxito como The Crown, La casa de papel o Stranger Things. Además interfaz es muy cómoda para los usuarios y sus planes de suscripción hasta ahora, que facilitan que varios usuarios compartan la plataforma, eran bastante asequibles.

Los planes de suscripción

El año pasado ya sorprendió Netflix a sus usuarios con una subida de precios en España y ahora ha creado un nuevo modelo con publicidad que se presentó el 10 de noviembre. En la actualidad la plataforma de streaming ofrece cuatro planes de suscripción.

Actualmente hay dos planes básicos de suscripción en Netflix con diferentes tarifas: uno con anuncios a 5,49 euros al mes y el básico de siempre a 7,99 euros. Los dos planes básicos solo se pueden ver por un dispositivo.

El tercer plan es el Plan Estándar que cuesta 12,99 euros al mes y que se puede ver en dos pantallas en HD y el cuarto el Plan Premium que supone 17,99 euros y se puede ver en cuatro pantallas en Ultra HD.

Problemas con el Plan Básico

El Plan Básico es el preferido de muchos de los usuarios pero ahora es complicado encontrarlo de un vistazo en la plataforma. Una situación incomprensible que solo justificaría la posibilidad de que Netflix quiera promocionar la nueva tarifa con anuncios, que pasaba desapercibida en su llegada a España a finales del año pasado. Para encontrarla hay que ir a la opción «¿Buscas más opciones? Ver todos los planes».

El Plan Básico con anuncios tiene un precio más bajo, cuenta con publicidad durante la reproducción de las películas y series y antes y después de la emisión. Entre las desventajas hay que destacar que la resolución es de 720p y no existe la posibilidad de descargar contenido para ver en el dispositivo sin conexión a Internet. También hay que tener a los demás ya que algunas producciones que no son de producción propia no se pueden visionar.

En el Plan Básico sin anuncios la resolución también es de 720p y solo se puede ver en un dispositivo, pero el catálogo está completo como en el plan Estándar y Premium.