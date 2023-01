Netflix y los premios de la industria: del odio a una relación por conveniencia

La relación de Netflix con los grandes premios de la industria no comenzó en su momento con buen pie. El todavía actual líder del mercado del streaming llegó como un tornado que revolucionó la escena, no sólo a nivel de consumo, sino que comenzó a aglutinar con los años toda una serie de nombres de gran calado en Hollywood. De esta forma figuras de la talla de Alfonso Cuaron, Rinchard Linklater, Martin Scorsese o el más reciente Guillermo del Toro, han firmado películas bajo el paraguas de la empresa de Ted Sarandos. Eso sí, si estos largometrajes querían tener acceso a los principales premios, tenían que pasar por las salas y dejar al menos, una pequeña huella en el sector de la exhibición. Dicho y hecho. Son varios años en los que los filmes procedentes del VOD han ocupado las principales posiciones en la candidatura al Oscar. No obstante, los académicos y jurados se han mostrado reticentes a brindarles grandes premios a pesar de incluirlas en sus nominaciones. Lo que nadie esperaba es que “la gran N roja” adquiriese los derechos para transmitir los SAG Awards.

Ayer supimos las nominaciones a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards), galardones que suelen acercarse bastante a las decisiones que luego terminan declinando las consideraciones de los Oscar. Pero lo más llamativo de esta edición será que se podrán ver a través del canal de Youtube de la plataforma y que en 2024, se verían directamente desde las cuentas de los usuarios. Una asociación que provoca grandes sinergias entre ambas corporaciones. Por un lado, Netflix gana prestigio y por otro el certamen conseguirá por fin tener la audiencia buscada, pudiendo recuperar cierto glamour y relevancia frente a los Globos de Oro.

Sea como fuere, tendremos que esperar todavía al año que viene pasa saber si formar parte del espectáculo de la retrasmisión consigue ser la solución de una audiencia (sobre todo la joven) que cada vez presta menos atención a este tipo de eventos, perdiendo audiencia cada año. De momento, la ejecutiva de Netflix Bela Bajaria, ya ha apuntado las virtudes de este acuerdo: “trabajar con SAG-AFTRA para elevar y expandir esta ceremonia especial como un evento global en directo”. Aparte, a Duncan Crabtree-Ireland, el directivo de los premios, le ha parecido una decisión única para “expandir la audiencia global”.