Una de los estrenos en series de esta semana es la nueva comedia de HBO Max Minx. Una original de diez episodios que se acaba de estrenar y está ambientada en la década de los 70 en Los Ángeles. Su protagonista es Joyce, una joven y seria feminista que conoce a un editor de poca monta y decide crear con él la primera revista erótica para mujeres. ¿Logrará conseguir su objetivo o será un carrera de obstáculos constante?

Una serie de Lionsgate Television protagonizada por los actores Ophelia Lovibond y Jake Johnson que dan vida a esta pareja que se atrevió a crear una de las primeras revistas eróticas con un enfoque feminista e irreverente. HBO Max estrenará cada semana dos nuevos episodios hasta el 14 de abril. Ellen Rapoport es la creadora de la serie y también la productora ejecutiva junto a Paul Feig y Dan Magnante para Feigco Entertainment, Ben Karlin y Rachel Lee Goldenberg.

Una editora con las ideas muy claras

La protagonista de esta serie Joyce es una editora que después de darse cuenta de que todas las revistas para mujeres son iguales. Un día decide acudir con los gigantes de la industria para proponer algo nuevo, una revista feminista y moderna que obligue al mundo a reflexionar y tener las conversaciones difíciles.

Por supuesto Joyce se choca contra un muro porque en ese momento nadie cree que una revista feminista es necesaria. Todo cambia cuando conoce a Doug Renetti, un feminista autoproclamado que se dedica a realizar publicaciones pornográficas que intenta ayudar a Joyce a vender su idea pero de una forma más atractiva.

Los dos logran al final publicar una revista erótica enfocada a las mujeres. Sus problemas surgen porque a los conservadores no gusta nada la publicación de la revista y quieren frenar su “pequeña revolución”.

Un buen equipo

La serie Minx sorprende por detalles como el vestuario con el que rememora la moda de los setenta. También destaca la interpretación de la actriz Ophelia Lovibond, a la que ya hemos visto en Guardianes de la Galaxia, Feel Good y Elementary, que da vida a Joyce, esta mujer inteligente y valiente. El actor Jake Johnson, al que conocemos por su trabajo en la serie New Girl, Jurassic World y Spider-Man: Into the Spider-Verse, interpreta el papel de Doug Renetti, un hombre dedicado a la industria porno.

Además de los dos protagonistas. Minx cuenta en el reparto con actores como Idara Victor, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Angarano y Oscar Montoya. Una buena opción para los que estén buscando series originales para este fin de semana y una de las apuestas de HBO Max para este mes de marzo junto con Nuestra bandera significa muerte, El turista o Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers.