Es la miniserie del momento y está en Netflix: 6 episodios, subida de tono y engancha a todo el que la empieza a ver

Si estás buscando una ficción que enganche desde el primer episodios, no te puedes perder la intensa serie Wanderlust. Una serie de solo 6 episodios, que está en Netflix y que está centrada en las relaciones de pareja y sus complicaciones. Una serie que explora la crisis matrimonial y sexual de una pareja de mediana edad y que está protagonizada por la actriz Toni Colette.

La miniserie británica Wanderlust ha sido creada y guionizada por Nick Payne (El sentido de un final) y dirigida por Luke Snellin (Noches blancas) y Lucy Tcherniak (The end of the f***ing world) en 2018. Seis episodios de casi una hora de duración cada uno en los que se cuenta la vida de esta pareja que decide abrir su relación a otras relaciones para salvar su agónica situación.

Una relación de pareja complicada

La protagonista de esta serie es Joy, una psicóloga que está atravesando una compleja crisis matrimonial. Para solucionar la difícil situación por la que están pasando los dos deciden reavivar la chispa del amor con una relación abierta.

Según explica la sinopsis de Netflix: «Wanderlust muestra cómo forjamos y mantenemos relaciones felices y se pregunta si es posible (o incluso deseable) la vida monógama. Toni Collette interpreta a Joy Richards, una terapeuta que busca la forma de mantener viva la llama de su matrimonio después de sufrir un accidente de bicicleta que los obliga, a ella y a su marido, a reexaminar su relación. Según van apareciendo familiares, amigos, vecinos y clientes, van surgiendo historias de amor, lujuria y deseos prohibidos tan extraordinarias como cercanas».

El reparto de la serie Wanderlust

El papel de la protagonista de esta serie lo interpreta la conocida actriz Toni Collette, que borda la compleja personalidad de esta mujer compleja y llena de traumas y problemas. También en el reparto están los actores Steven Mackintosh, Zawe Ashton, Emma D’Arcy y Anya Charlotra, entre otros muchos.

La serie Wanderlust es un intenso drama en el que los personajes luchan por salvar su relación de pareja al mismo tiempo que tienen que sobrellevar los problemas de su vida diaria con los hijos, los amigos o el trabajo. La serie plantea sin tapujos de los beneficios y las ventajas de las relaciones abiertas para las personas de mediana edad. Una buena e intensa miniserie perfecta para verla de un tirón en estos días de vacaciones de verano y disfrutar de una trama compleja que engancha desde el primer episodio.