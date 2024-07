La mezcla de sexo y comedia que te va a hipnotizar: la serie de Netflix que vas a comerte en un día

Este mes de julio se acaba de estrenar el pasado 25 de julio en la plataforma de streaming Netflix la serie El Decamerón inspirada por la historia escrita por Giovanni Boccaccio en el siglo XIV. Una ambiciosa serie creada por Kathleen Jordan que consta de ocho episodios y sus protagonistas son los actores Tony Hale (Veep), Zosia Mamet (Madame Web), Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls) y Tanya Reynolds (Sex Education). La serie cuenta la historia de un grupo de nobles que se va a las afueras de la ciudad de la Toscana para buscar refugio mientras la peste negra está azotando la ciudad. Para no aburrirse estos nobles se van turnando para contar historias de todo tipo: románticas, de comedia, depravadas e incluso tragedias. Al tenerse que quedar más tiempo que el esperado, empezarán a entretenerse con orgías y alcohol y al final todo se convertirá en una lucha por la supervivencia.

Su creadora Kathleen Jordan (Dos balas muy perdidas) se ha inspirado de una forma muy libre en los relatos de Bocaccio que ha adaptado como «una comedia negra estilo telenovela» para acercar esta obra clásica a nuestros tiempos. Además, la serie El Decamerón ha sido producida por la compañía de Jenji Kohan (GLOW, Orange Is the New Black), Tilted Productions. Michael Uppendahl, al que ya conocemos por su trabajo en series como Ratched y American Crime Story, la dirige. Esta serie es una buena opción para los que disfrutan con las series de época y las adaptaciones de los libros clásicos.

Esta serie de comedia, drama y época es una de las apuestas de la plataforma de streaming Netflix para este verano junto con la temporada final de Élite, la temporada 4 de The Umbrella Academy y también la nueva de Emily in Paris. Está claro que Netflix ha preparado para sus usuarios un verano de emociones para todos los gustos.

El Decamerón adaptado a nuestros tiempos

Hay que tener en cuenta que esta obra se publicó por primera vez en Italia a mediados del siglo XIV. En El Decamerón se cuenta la historia de un grupo de nobles y sus sirvientes que se refugian en la gran Villa Santa, a las afueras de Florencia, mientras la peste negra hace estragos en 1348. Para entretenerse en ese inesperado encierro, se turnan para contarse historias entre ingeniosas y desenfrenadas.

De los personajes de esta serie que escapan de la peste en Florencia destacan, entre otros, Pampinea (Zosia Mamet), una insoportable aristócrata considerada vieja a sus 28 años que está desesperada por casarse, su sirvienta Misia, interpretada por Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls), la signora Filomena (Jessica Plummer) y su sirvienta Licisca, encarnada por Tanya Reynolds. Del resto de personajes, hay que fijarse también Sirisco, el mayordomo de la villa (Tony Hale).

Esta serie parte de la premisa original de la obra clásica, pero al final da un giro siniestro al estilo que sorprende a todos los espectadores. Según la sinopsis de Netflix: «Mientras la peste negra arrasa Italia, un grupo de nobles y sus sirvientes se retiran a una villa. Una vez allí, su ostentosa escapada pronto se sume en el caos más absoluto». Hay que tener en cuenta que va pasando tiempo y las normas sociales se van olvidando y todo se convierte en una lucha por la supervivencia. Según ha explicado la creadora de la serie Kathleen Jordan en Tudum: «En tiempos de crisis, el abismo entre los que tienen y los que no tienen se hace cada vez más grande». «Obviamente, eso es algo que hemos visto en los últimos años, en particular con COVID», concluye Jordan.

La actriz Jessica Plummer, que interpreta a Filomena, comparó las bromas y situaciones de la serie con un reality show. «Piensa en Love Island, pero en aquella época», explicó a Tudum. “Mucho drama, mucho sexo, mucho, sí, locura”. Y en el centro de esta comedia dramática está en el miedo a la enfermedad y a la muerte que condiciona la vida de estos nobles que se han retirado a Vila Santa para huir de la peste.

El reparto de la nueva serie

El reparto de El Decamerón ha contado con varios actores con talento para la comedia, como Tony Hale (Veep, Being the Ricardos), Zosia Mamet (The Flight Attendant, Girls) y Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls). Además, entre los protagonistas están también las actrices Jessica Plummer) y Tanya Reynolds.

Además, en el reparto de esta serie están los actores Chamer Chadha-Patel que interpreta el papel de Dioneo, Leila Farzad a Stratilia. Lou Gala a Neifile. Karan Gill a Panfilo, Tony Hale a Sirisco y Saoirse-Monica Jackson a Misia, entre otros.

La serie El Decamerón es en resumen una adaptación de la obra clásica muy libre en la que se mezcla el sexo, la comedia y la angustia del hombre ante la enfermedad y la muerte. Una buena opción para acercarse a este clásico de la literatura universal este verano.