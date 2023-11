Mediaset se pide un deseo: volver a ser el rey de la ficción en España

Mediaset y sus series: ¿qué se puede hacer para que sus ficciones vuelvan a triunfar? Recordemos que ese grupo dio a luz los mayores éxitos televisivos en este ámbito. De Médico de Familia a Entrevías pasando por Los serrano, Yo soy Bea, Al salir de clase, Motivos personales, Sin tetas no hay paraíso, La que se avecina o El príncipe. En unos días en los que se estrena la serie Bosé en Telecinco y se despide Mía es la venganza (la que pretendía arrasar en las tardes pero terminó relegada a Divinity) es un buen momento para analizar el devenir de la ficción en Mediaset, saber qué está fallando ahora y cómo enfrentarse al futuro. Ahora que todo pasa antes por plataformas, parece que las series en abierto no tienen mucho espacio pero no es verdad, aún son productos que se consumen, si no que se lo digan a La promesa (La 1 de TVE) o a todas las telenovelas turcas de Antena3. El truco está en saber qué público te ve y qué quiere.

‘Mía es la venganza’: la serie que no pudo ser

El 16 de noviembre de 2023 termina Mía es la venganza, serie que quería competir, en Telecinco, con La promesa o Amar es para siempre en (A3) pero que comenzó mal, muy mal. La ficción protagonizada por Lydia Bosch se estrenó en Telecinco con un 9,7% y 1.007.000 espectadores y, un mes después. su último episodio emitido en la cadena principal de Mediaset se quedó en un 6,7% y 686.000 espectadores. Como ya había más de cien capítulos grabados, se relegó la serie a Divinity, donde empezó haciendo un 2,2% y 217.000 espectadores el 17 de julio. Poco a poco fue ganando adeptos consiguiendo hasta un 3,1% y 279.000 espectadores. Es una lástima.

Ahora, en Telecinco sólo hay programas (muy parecidos entre sí), desde la mañana hasta el prime-time. Una serie suponía una parrilla más variada pero perdieron una oportunidad de oro. ¿Por qué? Los cambios de última hora de la ficción creada por una maestra en series diarias, Aurora Guerra (El secreto de puente viejo), no presagiaban nada bueno. Mía es la venganza resultó muy agresiva y generaba poca empatía en un público que estaba centrado en otras series.

Pero la ficción diaria es imprescindible en nuestro país y Mediaset ha tenido grandísimos éxitos en ese ámbito tales como Al salir de clase o Yo soy bea. Era buena idea, tras el sierra de la era de Sálvame, regresar a la ficción pero no encontraron el tono adecuado para continuar. Debería ofrecer algo distinto a lo que ya hay, volver, por ejemplo, a culebrones con más humor, más amables. Historias de amor más clásicas pero divertidas.

¿Por qué tampoco funciona la ficción extranjera en Mediaset?

Los culebrones turcos están de moda. A Antena3 le han regalado una fidelidad de espectadores envidiable. Y eso que este tipo de series tuvo un despunte en Divinity gracias a Kara Sevda pero, al final, la competencia les comió la tostada. ¿Por qué? Porque no saben comprar bien los productos extranjeros. Lo intentaron con la turca Love is in the air (producción ligerita y barata) y se gastaron mucho dinero en las colombianas Pasión de Gavilanes y Café con aroma de mujer pero ambas se dieron el batacazo en telecinco (la primera porque era realmente mala y segunda porque ya la había visto todo el que la tenía que ver en Netflix).

‘Bosé’ y la esperanza

Este lunes 6 de noviembre de 2023 se estrena Bosé, ficción biográfica sobre el cantante Miguel Bosé que ya se estrenó en SkyShowtime. No es un producto malo, al revés. Es una serie digna cons sus buenas dosis de morbo y que puede tener tirón para el público de Telecinco. Si triunfa podríamos estar ante una renovación de las ficciones sobre figuras famosas que tantas alegrías le dieron a Telecinco hace años ( los mini-series sobre Pantoja, Carmina Ordóñez o la baronesa Thyssen son míticas). El problema es que Bosé son solo 4 capítulos y aquí se abre otro handicap para Telecinco.

El problema de los 70 minutos

Durante la rueda de prensa de Bosé, Manuel Villanueva, director general de contenidos de Mediaset España, infirmó a los medios de que la serie ha pasado de los 6 capítulos originales de 50 minutos (los que se pudieron ver en plataformas) a cuatro de 70 minutos. ¿Por qué? Porque según Villanueva, esa duración hace que encaje mejor la publicidad. Es el viejo truco de telecinco: hacer productos muy largos para que incluyan varias franjas horarias y aumentar así la media de cuota de pantalla. Esto ya está pasado, no es necesario. Capítulos de más de una hora complican la calidad del producto.

Mediaset fue la reina de las series: ¿Qué puede hacer a partir de ahora?

Que Mediaset está en crisis es un hecho, que puede mejorar es otro. Lo que antes era un éxito ahora no. Hablando en concreto de series, fenómenos antaño imbatibles como La que se avecina (cuyo único capítulo emitido el 30 de octubre de 2023 marcó mínimo histórico de share con un 9%) o Entrevías (que lideraba sin problemas en sus dos primeras temporadas pero que ahora mismo está por dejando del 10% de cuota de pantalla). Por un lado, puede que los productos ya estén agotados ( en el caso de LQSA, su estreno antes en Amazon puede pasarle factura) y, por otro, cualquier cosa por la que apueste Telecinco tiene una recepción bastante fría. Sea lo que sea, aún hay opciones de mejoras.

Las series son productos caros, apostar por ellas implica mucho riesgo y menos beneficios. Por eso, hace muchos años que Mediaset no apuesta por ellos ya que es una empresa en la que prima, principalmente, la rentabilidad. Pero esto no significa que la producción sea inexistente. A través, principalmente, de Mediterráneo (la productora del grupo) se están llegando acuerdos de coproducción con plataformas , tanto en producción como en venta. El problema, en muchos casos, es que las plataformas preestrenan dichos productos, lo que podría hacer que no rindan tan bien en abierto (no siempre es así, puesto que a veces hablamos de públicos distintos).El pueblo o Días mejores son ejemplos de esto.

Pero a Mediaset le debemos auténticos pasos de gigante en cuanto a ficción se refiere. De Médico de familia a El Príncipe, pasando por Motivos Personales, los Serrano o Sin Tetas no hay paraíso, todas series innovadoras en su época, que abrieron nuevos caminos narrativos y que fueron éxitos indiscutibles. Eran otros tiempos, es verdad. El consumo era distinto pero si a otras cadenas generalistas les funcionan las series, hay motivo para que en Telecinco no lo hagan. Deben saber qué público les ve y apostar por historias más innovadoras. Aviso: tener a actores famosos o icónicos no garantiza el éxito. La producción más inminente es Serrines. Madera de actor. Encabeza el reparto Antonio Resines. ¿Suena a antiguo todo? Sí, pero habrá que verla.