Maya Hawke protagonizará ‘Wildcat’ a las órdenes de su padre, Ethan Hawke

El actor Ethan Hawke ha comenzado a rodar Wildcat, su próximo gran proyecto como director en el que presentará el legado de la escritora sureña Flannery O’Connor, comenzando desde sus días como novelista prometedora y siempre en apuros. La hija de Hawke, Maya Hawke, interpretará a O’Connor, estrenándose padre e hija en un mismo filme. La intérprete saltó a la fama gracias a su papel de Robin en la tercera temporada de Stranger things y desde entonces, no ha dejado de aparecer en proyectos relevantes como la primera parte de La calle del terror, Revancha ya o el último largometraje de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. El nominado a cuatro premios de la Academia, se encarga también de producir y de escribir Wildcat.

Según cuenta Variety, El actor ha completado un gran elenco para la que será su quinta película detrás de las cámaras. Laura Linney, Philip Ettinger, Rafael Casal, Steve Zahn, Cooper Hoffman, Willa Fitzgerald, Alessandro Nivola, Vincent D’Onofrio y ahora Maya Hawke, cierran el reparto principal de Wildcat.

El material de Flannery O’Connor se caracterizó sobre todo, por una narración violenta con personajes grotescos, obteniendo grandes honores por su trabajo, aunque los más relevantes fueron a título póstumo. En Wildcat, Hawke ofrecerá un vistazo a sus años como escritora, cuando vivía en una granja de Milledgeville, ubicada en Georgia. O’Connor escribió algunas novelas y relatos cortos como el célebre A Good Man Is Hard to Find o Other Stories. Su legado en el cine tiene algunas adaptaciones como Sangre sabia, la cual fue llevada a las salas en 1979 de la mano de John Houston. Desgraciadamente, la escritora falleció prematuramente a los 39 años.

Wildcat será el segundo intento que haga Hawke por acercarse a un artista icónico, después de rodar el documental Seymour, narrando la vida del pianista y compositor clásico Seymour Bernstein. El actor de Antes del amanecer y Training Day está encantado con la participación de su hija en el proyecto: “Maya ha estado trabajando arduamente durante años para armar este proyecto, y estamos agradecidos por la oportunidad de presentar a una nueva generación de cinéfilos el genio de Flannery O’Connor”, señalo el padre al medio estadounidense.

Aunque es la primera vez que padre e hija trabajan juntos como director y actriz, ambos sí que aparecieron juntos en el reparto de la serie The Good Lord Bird de Showtime. El rodaje ya está en marcha, pero todavía no disponemos de una fecha aproximada de estreno.