Making of: documentales geniales sobre cómo se hicieron tus películas favoritas

A veces, las historias que suceden detrás de las cámaras son incluso más interesante que lo que se filma delante de ellas. De hecho, sí se quiere aprender sobre el séptimo arte, ver varios making of puede suponer un ejercicio brillante para comprender por qué ciertas películas se rodaron así. Estos son algunos de los mejores documentales sobre cómo se hicieron varias obras maestras del cine moderno:

‘Dangerous Days: Making Blade Runner’

Hoy está en todas las listas de mejores películas de ciencia ficción de la historia, sin embargo cuando se estrenó recibió críticas desiguales. Las complicaciones en la producción se ejemplifican perfectamente en todos esos montajes finales diferentes que tuvo la cinta. Charles de Lauzirika creó este Making of documental de tres horas y media, narrando todas las dificultades por las que pasó la adaptación de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?

‘Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse’

El director Francis Ford Coppola tenía mucha razón cuando aseguro que Apocalypse Now no era una película sobre la guerra, sino que era la guerra en sí misma. La cinta que adapta El corazón en las tinieblas de Joseph Conrad tuvo uno de los rodajes más complicados de la historia del cine- Tan sólo tiene un Making of, pero con todas las cosas que sucedieron entre bambalinas (sobredosis de Martin Sheen incluida) daría para una saga franquiciada de documentales.

‘Making the Shinning’

Este documental detrás de las cámaras estuvo dirigido por Vivian Kubrick, la hija del mítico cineasta que filmó la cinta. En Making the Shinning puede apreciarse el agotador proceso de adaptar la novela de Stephen King y el agotador desgaste que Stanley provocaría en la actriz Shelley Duvall, una actitud totalmente tiránica que hoy en día no se permitiría.

‘The Kingdom of Dreams and Madness’

Más que estar detrás de una sola cinta, esta pieza retrata pate de la vida personal y profesional de Hayao Miyazaki, creador del estudio de animación Ghibli. Dos años de rodajes que ofrece un vistazo además, al proceso de creación de dos películas; El viento se levanta y El cuento de La princesa Kaguya.

‘Full Tilt Boogie’

Abierto hasta el amanecer fue la primera colaboración entre los directores Robert Rodriguez y Quentin Tarantino. El creador de Pulp Fiction firmo el guion e interpretó a Richard Gecko, el hermano de Geroge Clooney en la película. Full Tilt Boogie aporta una mirada detrás de las cámaras con entrevistas con parte del elenco y el equipo. Por otro lado también muestra la controvertida decisión de contratar a varios trabajadores que no pertenecían a la organización sindicalizada, motivo por el que hubo varias protestas organizadas.