‘Madeimoiselle Holmes’, la nueva y original serie policíaca que estrena COSMO

Una de las series que se estrenan esta semana es Mademoisselle Holmes que se podrá ver en nuestro país en COSMO el jueves 16 de mayo a partir de las 22 horas. Un original e ingenioso drama policíaco libremente inspirado en el personaje creado por Arthur Conan Doyle.

La protagonista es Charlie, una policía tímida y discreta que vive con su abuelo en Nantes y que es descendiente del famoso Sherlock Holmes. El papel de Charlie lo interpreta Lola Dewaere que es una famosa actriz francesa conocida por su trabajo en la serie también de COSMO Bright Minds.

La serie Mademoiselle Holmes consta de solo seis episodios y se estrena en nuestro país después de obtener un gran éxito en Francia. El jueves 11 de abril llegó a TF1 y enganchó a 5 millones de espectadores alcanzando una cuota de pantalla del 26,2%. Esta original ficción ya ha sido renovada para una segunda temporada y se espera que también tenga una buena audiencia en España.

Mademoiselle Holmes se emitirá en COSMO los jueves de mayo a las 22 horas y a partir del jueves 6 de junio a las 22:30 horas. Además, todos los episodios de la serie también estarán disponibles en COSMO ON.

¿Quién es Mademoiselle Holmes?

La protagonista de esta serie es Charlie, una policía tímida y discreta que vive con su abuelo en un modesto castillo en la localidad de Nantes. Un buen día tiene un accidente gracias al cual salen a la luz sus extraordinarias habilidades y se convierte en una policía tan brillante como imprevisible. Según la sinopsis de la serie: “Tras conocer a Samy, el hombre que se convertirá en su Watson, Charlie por fin se reconoce como detective, como mujer… ¡y como Holmes!”.

Charlie Holmes tiene 36 años y se pasa todo el día gestionando las quejas y reclamaciones de su comisaría. Para sus compañeros nada en su personalidad parece indicar que se trata de la bisnieta de Sherlock Holmes. Charlie vive con su abuelo George y no tiene grandes aspiraciones. Con solo cinco años fue testigo del suicidio de su madre y su padre no sabe de su existencia. Su abuelo es hijo del mismísimo Sherlock Holmes, pero casi no le ha hablado de él.

En su convalecencia por el accidente, Charlie se ve obligada a interrumpir la medicación que durante años ha estado tomando para controlar sus nervios. De repente se da cuenta de que ve todo lo que la rodea con muchísima más claridad, su olfato se ha agudizado, sus habilidades para la observación y la deducción se han multiplicado. Después de sufrir ese misterioso accidente sus asombrosas capacidades se desarrollan y Charlie se transforma en una investigadora espontánea, infalible, atrevida e imprevisible.

La protagonista de esta serie tendrá que apoyarse en esta nueva etapa de su vida en su nuevo compañero Samy, licenciado en medicina forense y apasionado de las historias de Sherlock Holmes que enseguida ve en ella todo su potencial. En su nueva etapa Samy se convertirá en su Dr. Watson y ofrecerá un gran apoyo personal y profesional a Charlie.

Charlie se convierte en una mujer atormentada por su pasado que tratará de entender sus orígenes mientras que al mismo tiempo se tiene que enfrentar a los casos más difíciles. En esta nueva etapa tendrá que resolver misterios como un secuestro en un centro de yoga, la desaparición de una famosa influencer, un accidente de tráfico que podría no ser lo que parece o un intento de asesinato del que Charlie es la única sospechosa.

El reparto de la serie Madeimoiselle Holmes

La serie Madeimoiselle Holmes fue creada por Victoria Spennato (Mismatch) en colaboración con Laëtitia Kügler (Marion) y ha sido rodada en las localidades de Nantes y Londres. Está protagonizada por la actriz Lola Dewaere, conocida por los espectadores como la comandante Raphaëlle Coste en la ficción Bright Minds.

En el reparto también están los actores Thomas Jouannet que interpreta el papel de Chris Hervieu, Daniel Prévost (La cena de los idiotas) a su abuelo George Holmes, Tom Villa (Munch) a Samy Vatel, Armelle Abibou a Jess, Roxane Mesquida a April Moriarty, Éric Naggar como Alfred Camus, Oscar Berthe como Loïc y Alika Del Sol a Florence Billon, entre otros muchos.

La serie Madeimoselle Homes tiene solo 6 episodios y es uno de los estrenos más esperados de esta semana. Una serie diferente en la que su protagonista tendrá que utilizar su nueva habilidad para resolver algunos complejos casos.

Además de esta serie, en COSMO se estrenan otras interesantes series este mes de mayo. Por ejemplo, este domingo 19 de mayo a las 22 horas estrena Tándem Especial Final, el esperado desenlace de la conocida serie francesa después de siete temporadas. El lunes 20 de mayo a las 21 horas se estrena en COSMO la tercera temporada de Profesor T y el domingo 26 de mayo se estrenará a las 22 horas la segunda temporada de Beyond Paradise.