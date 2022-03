2022 podría marcarse en la historia de DC como “el año Batman” del cine. Como buque insignia, Warner lanzó el pasado fin de semana The Batman, el nuevo reboot de la franquicia protagonizado por Robert Pattinson. La cinta ha tenido una acogida espectacular, pero esta no será la última vez que este año veamos al Caballero Oscuro. El 4 de noviembre se estrenará The Flash, en la que aparecerán dos versiones del justiciero; la de Michael Keaton y la de Ben Affleck. Por si todos estos nombres sonasen a poco, gracias al nuevo adelanto de DC Liga de supermascotas, hemos podido ver cómo Keanu Reeves debuta como Batman. 4 actores legendarios para representar a uno de los superhéroes más icónicos de la historia.

DC Liga de supermascotas es una película de animación en la que los protagonistas son mascotas con poderes lideradas por el perro de Superman, Krypto. Cuando el Hombre de Acero se marcha de vacaciones, su mascota será la encargada de evitar el malévolo plan de Lex Luthor, junto al resto de animales que terminarán siendo los fieles compañeros de los héroes originales de la Liga de la justicia. En este nuevo adelanto conocemos un poco más a Ace (Kevin Hart), al que no parece apetecerle demasiado convertirse en un superperro. Sin embargo, esta idea pasa a segundo plano cuando conoce a Batman, con quien conecta muy bien gracias a que ambos tienen una oscura historia de trasfondo.

Keanu Reeves debuta como Batman siendo el onceavo actor que ha doblado al personaje en una versión animada, en contraposición a la acción en vivo, la cual han interpretado hasta seis actores en la gran pantalla. Después de que Batman y Ace compartan su vengativo y ajusticiador monólogo, ambos se convierten en amigos al instante y ya están preparados impartir justicia juntos.

Además de Reeves, DC Liga de supermascotas tiene una buena cantidad de voces reconocidas de Hollywood. Krypto es Dwayne Johnson, a Superman le da vida John Krasinski y Diego Luna interpreta a la ardilla Chip. En el apartado femenino, Vanessa Bayer es la cerda vietnamita PB y Natasha Lyonne encarna a Merton, la tortuga con súper velocidad. Jared Stern y Sam Levine se sientan en la silla de director, mientras que John Whittington coescribe el guion junto a Stern. Whittington se ha encargado del guion de títulos como Sonic 2 o Batman: La Lego película.

DC Liga de supermascotas se estrenará en los cines el próximo 20 de mayo de este 2022.