Al igual que Marvel, Dc también está constantemente haciendo crecer su universo de películas y demás contenido audiovisual (mucho menos cohesionadas) hasta en el campo de la animación. La Casa de las Ideas lo hizo en formato de serie con Qué pasaría si…? Ahora, desde la compañía propiedad de Warner Bros Pictures, acaban de lanzar el primer tráiler de Dc Liga de supermascotas, la historia animada de las mascotas caninas de los superhéroes más famosos de La Liga de la Justicia.

Las voces que dan vida a las mascotas heroicas son de sobra conocidas dentro de la industria. A krypto, el perro del hombre de acero le da su voz Dwayne Johnson, quien de forma presencial será Black Adam en otra producción de la compañía, mientras que a Ace el Bat-sabueso canino de Batman y Robin le da vida Kevin Hart. En la parte humana, John Krasinski será el encargado esta vez de ser Superman.

La sinopsis oficial de Dc Liga de supermascotas dice así: Krypto el Superperro y Superman son amigos inseparables. Comparten muchísimos poderes y luchan contra el crimen de la ciudad de Metrópolis juntos. Pero cuando Superman y el resto de La Liga de la justicia son secuestrados, Krypto deberá convencer a una manada del refugio (Ace el sabueso, PB el cerdo, Merton la tortuga y Chip la ardilla) para dominar sus nuevos poderes y que le ayuden a rescatar a los superhéroes.

Ace es tiene una fuerza descomunal, PB puede hacerse gigantesco, Menton la tortuga va tan rápido como Flash y Chip lanza unos rayos eléctricos devastadores. El resto del elenco de voces que aparecen en la película son Natasha Lyonne (Merton), Diego Luna (Chip), Vanessa Bayer (PB) Dascha Polanco (Linterna verde) y Marc Maron (Lex Luthor). Del mismo modo, Keanu Reeves aparece en este casting, aunque todavía no sabemos cuál es el papel que desempeña.

