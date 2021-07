En un artículo de la revista As If, Julianne Moore criticó duramente el término “envejecer con gracia”. Recientemente, la actriz está teniendo cierta repercusión con su serie de Stephen King para Apple TV, La historia de Lisey y el musical Dear Evan Hansen. Ganó un Oscar a Mejor actriz protagonista por Siempre Alice, premio por el que ha estado nominada hasta tres veces más y, desde que debutó en 1992 con La mano que mece la cuna, no ha dejado de trabajar. Tanto que entre series y películas, su nombre ha aparecido en más de 100 proyectos, siendo una de esas intérpretes secundarias que pueden llegar a robar cualquier protagonismo con sus personajes. Una larga carrera de una actriz que ha entrado en la cifra de años (60) en la que Hollywood comienza a llamar menos a las actrices. Es por eso, que cuando a Moore le dicen que está “envejeciendo con gracia”, el término le pone de los nervios.

“Hay tanto juicio inherente al término ´envejecer con gracia´ ¿Hay alguna manera descortés de envejecer? Por supuesto, no tenemos una opción. Nadie tiene una opción sobre el envejecimiento, por lo que no es algo positivo o negativo, simplemente lo es”, afirmaba Moore considerando que la palabra posee una condición totalmente sexista. Después la actriz reflexionó acerca de por qué hablamos del envejecimiento como si pudiésemos tener el control pues “es parte de la condición humana”. A la protagonista de Hannibal le gusta parafrasear a su amiga, la también actriz Helen Mirren cuando esta habla filosóficamente sobre el tema de envejecer: “El envejecimiento es un requisito de la vida; o envejeces o mueres joven”.

Finalmente, Julianne Moore aludió a que se trata de algo cultural que vivimos desde la infancia. “Como niños, se nos da una narrativa de que seguimos creciendo en la escuela, tal vez vayamos a la universidad y luego, después de que termine la escuela, la idea de crecimiento está terminada”. Y reflexionando, añadió que “nos queda toda esta vida por vivir”. “¿Cómo seguimos desafiándonos a nosotros mismos, interesándonos, aprendiendo cosas nuevas, siendo más útiles para otras personas, siendo la persona que sus amigos y familiares necesitan o quieren?” Moore sigue trabajando y huyendo de esos términos, porque su agenda de trabajo se llena todos los años de proyectos destacables, con lo que para ella, la edad simplemente es un número que llega, pero que no va a limitar el aprendizaje que quiera obtener.