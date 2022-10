‘Joker: Folie à Deux’ comenzará a rodarse en Los Ángeles el mes que viene

Que Joker tendría una secuela fue sin duda, una de las sorpresas más agradables en lo que llevamos del año. Un papel por el que Joaquin Phoenix por fin se llevó el Oscar y que ahora, además del talento de su rostro principal, contará con el coprotagonismo de Lady Gaga encarnando a Harley Quinn. Un rol que ya hemos visto representado hasta tres veces en la gran pantalla gracia a Margot Robbie. Joker 2 o como su título oficial reza Joker: Folie à Deux comenzará a filmarse dentro de aproximadamente 5 semanas en la ciudad de Los Ángeles.

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

La información más reciente de la película proviene del director de fotografía Lawrence Sher. Este, trabajó además en la última apuesta superheroica de DC, Black Adam. Por lo que ahora, le toca ponerse a las órdenes de Todd Phillips para seguir indagando en esa transformación criminal del payaso psicótico. En el podcast Behind the Screen de The Hollywood Reporter, Sheer habló sobre todo de la cinta de Johnson, pero también sobre su próximo proyecto y el papel de Gaga en la cinta: “Ella va a encajar muy bien en esta película y creará un tipo de magia similar a la que Joaquin trajo por sí mismo. La combinación de los dos será exactamente lo que esperamos, lo cual es emocionante, y encontraremos magia todos los días en el set. Con suerte, también tendremos un poco de locura allí. Nos gusta cuando hay un poco de caos”.

De momento, los detalles de la trama siguen en secreto, cosa que no quita que sepamos alguna pista sobre todo, debido al sobrenombre de la cinta. Folie à Deux es el nombre de una rara enfermedad mental por la que dos o más individuos comparten una misma paranoia. Concretamente, algo que seguramente suceda con los personajes de Phoenix y Gaga en esta continuación. Al terminar la primera entrega, Joker fue ingresado en el psiquiátrico de Arkham y por lo que parece, la mayor parte de la trama se desarrollará entre las paredes de este centro en el que Gotham aloja a la mayor parte de sus criminales.

Aparte de los dos protagonistas, Zazie Beetz estaría negociando su regreso como la vecina Sophie del protagonista, mientras que Brendan Gleeson, Catherine Kenner y Harry Lawtey ya anunciaron que formarían parte del proyecto. Joker: Folie à Deux’ está programada para llegar a los cines el próximo 4 de octubre de 2024.