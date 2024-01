John Boyega protagonizará una serie precuela de ‘El libro de Eli’

Ha pasado más de una década desde que los hermanos Hughes estrenaron El libro de Eli, un western futurista que nos presentaba un mundo distópico en el que gobierna la violencia y el poder del mas fuerte. Protagonizada por Denzel Washington, ahora tendremos una serie precuela en la que se nos contará cómo llegó la sociedad a ese estado postapocalíptico en el que John Boyega interpretará a la versión joven de Eli, el personaje al que dio vida el dos veces ganador del Oscar.

Boyega es, sobre todo, conocido por ser Finn en la última trilogía que Star Wars llevó al cine. Aunque, el británico no se quedará únicamente en el rol interpretativo, sino que producirá la serie mientras que Gay Whitta repetirá como guionista y ejercerá también las labores de productor y de showrunner. De momento, el proyecto no tiene un comprador, pero de salir adelante le ofrecerían la dirección de nuevo a Albert y Allen Hugues, quienes precisamente desde El libro de Eli, separaron sus caminos para iniciar sus carreras en solitario. Por un lado, Albert filmó largometrajes como Alpha, rodando además capítulos series como El pájaro carpintero o el spin-off de John Wick, The Continental. Por su parte, Allen filmó la cinta La trama y rodó episodios para Gag Related y The Defiant Ones.

La noticia la ha comunicado Deadline y, aunque no se conocen los detalles concretos de la trama, se rumorea con que la acción de la serie se desarrollará 30 años antes de lo sucedido en el filme, juntos antes de los acontecimientos del estallido nuclear. Lo más probable es que pueda combinar ambas, con flashbacks de cómo era antes la vida del traumático suceso para la humanidad.

‘El libro de Eli’: Sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de El libro de Eli es la siguiente: “En un futuro postapocalíptico, 30 años después del ‘resplandor’ que aniquiló a casi la totalidad de la sociedad civilizada, unas pocas personas intentan sobrevivir en un ecosistema violento, donde el salvajismo, el asesinato y el canibalismo están a la orden del día. El que posee el agua se erige como el más fuerte, imponiendo su ley. Como un errante, un solitario viajero se dirige al oeste, protegiendo un libro de vital importancia”.

Aparte de la presencia de Washington, el filme contó con un reparto lleno de estrellas, en el que Gary Oldman era el villano y en el que aparecían rostros como Mila Kunis, Jennifer Beals, Tom Waits, Malcolm McDowell, Michael Gambon y el recientemente fallecido, Ray Stevenson.

En el momento de su estreno, recibió un tratamiento mixto de parte de la crítica, aunque económicamente cumplió con sus casi 160 millones de dólares recaudados, desde un presupuesto de 80 millones. La película está disponible en la plataforma de Amazon prime Video.

La moda de continuar viejas franquicias

La llegada de una serie que expandirá el universo de una película que se estrenó hace catorce años, no es extraño en un Hollywood que ha pasado de la moda de los remakes (bueno, esto nunca dejará de ser tendencia) a producir secuelas tardías. El máximo ejemplo del triunfo de esta estrategia de contenidos profundamente nostálgica es Top Gun: Maverick, segunda parte de un historia que llegó a las salas en 1986.

Esta especie de continuaciones/reboot también estarán presentes en el 2024, con el estreno de Cazafantasmas: Imperio helado, que es una secuela directa de Cazafantasmas: Más allá. Otro ejemplo más claro es el de Beetlejuice 2, donde Tim Burton vuelve a ponerse a los mandos de la historia sobre el fantasma asusta mortales interpretado por Michael Keaton.

El éxito del proyecto dependerá de la presencia de Boyega

John Boyega no ha salido, al igual que Daisy Ridley, muy bien parado de su participación en la continuación de Star Wars. Aunque esta última si que regresará al universo creado por George Lucas para una nueva película, no sabemos si en algún momento, el actor querrá recuperar un papel con el que al final no estuvo demasiado cómodo.

Por delante, tiene este año el estreno de la película The Freshening y de su presencia de estrella en la serie, depende en gran medida que esta precuela de El libro de Eli salga adelante