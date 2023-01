Jeremy Renner está hospitalizado después de un grave accidente en la nieve

El primer susto del año para los cinéfilos corre a cargo del actor Jeremy Renner. Ojo de Halcón en Marvel ha sido hospitalizado en estado crítico tras un accidente en la nieve. Todavía se desconocen los detalles del suceso, pero algunos medios informan que podría haber producido en su propiedad de Washoe, Nevada. La pasada Nochevieja, varias zonas de Estados Unidos sufrieron una fuerte crisis climatológica debido a terribles nevadas que entre varios problemas, provocó que más de 30.000 hogares de la región se quedasen sin electricidad a comienzos de 2023. El primero y de momento, único en pronunciarse ha sido el agente del intérprete:

“Podemos confirmar que Jeremy Renner se encuentra en estado crítico pero estable a causa de las lesiones tras sufrir un accidente relacionado con el clima mientras quitaba la nieve. Su familia está con él y está recibiendo una excelente atención”. Jeremy Renner fue trasladado al hospital en avión el domingo por la mañana y parece que por el momento se mantiene estable.

Ha estado nominado en dos ocasiones al premio de la Academia. Una a mejor actor por En tierra hostil y otra a mejor actor de reparto por The Town, el segundo largometraje dirigido por Ben Affleck. Sin embargo, el papel que le ha otorgado fama mundial ha sido el de Clint Barton en el Universo Cinematográfico de Marvel. Rol que volvió a interpretar en el 2021 en la serie de Disney Plus, Ojo de halcón. Aunque parece que el veterano Vengador está medio retirado y que Kate Bishop (Hailee Steinfeld) asumirá su relevo en la franquicia, algunos rumores afirman que el héroe con mejor puntería del universo podría aparecer en Vengadores: la dinastía de Kang.

2022 no ha sido un año de muchos trabajos para el actor, no obstante, a mediados de enero estrenará la segunda temporada Mayor of Kingstown. Una producción de Paramount + que en España todavía no tiene una plataforma que la ofrezca en su catálogo. Jeremy Renner comenzó su carrera a finales de los 90 en series como Ángel o El tiempo de tu vida, después fue apareciendo en productos más serios como El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford o Blockbusters de la talla de Misión Imposible: Protocolo fantasma. Seguiremos informando con cualquier novedad respecto a su salud. De momento, sus fans pueden permanecer tranquilos.