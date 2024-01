Jenna Ortega promete más terror para la segunda temporada de ‘Miércoles’

En poco tiempo, la actriz Jenna Ortega ha demostrado ser la nueva scream queen de Hollywood. Gracias, en parte, a su presencia en proyectos relacionados con el género del horror. Por ello, con sólo 21 años, maneja una corta filmografía, pero en la que todas sus películas y series apuntan hacia la relevancia mediática dentro del terror. Un concepto que según ha contado ella misma, la segunda temporada de Miércoles explorará en profundidad.

Este spin-off de La familia Addams, le valió a Ortega su primera nominación al Emmy, además de batir varios récords de audiencia para Netflix. Y claro, por supuesto, “La gran N roja” no podía evitar ponerse manos a la hora con un rápido regreso que aprovechase, el tirón de una ficción que siempre se había apoyado más en el humor negro y en el contraste gótico entre el clan de la familia y el resto del mundo. Ahora no obstante, esto podría cambiar por las últimas declaraciones de la californiana.

“He recibido algunos guiones para la segunda temporada de Miércoles y definitivamente, nos estamos inclinando hacia más terror”, le explicaba al medio E! Noticias durante la pasada gala de los Emmy. La protagonista, también ejerce como productora ejecutiva del proyecto, mientras que Tim Burton sigue como productor y director de la serie. El cineasta de Big Fish parece haber encontrado en Ortega a su nuevo alter ego femenino, años después de que ese puesto lo ocupase Winona Ryder. La intérprete señaló que la vuelta del carismático personaje será “más grande”:

“Es realmente emocionante porque, durante todo el programa, aunque Miércoles necesita un pequeño arco, ella nunca cambia realmente, y eso es lo maravilloso de ella. Hay frases ingeniosas realmente buenas y creo que todo es más grande. Está mucho más lleno de acción. Cada episodio probablemente se parecerá un poco más a una película, lo cual es bueno”. En definitiva, esa apuesta, por las propias palabras de la protagonista, tiene mucho que ver en la misma medida con un rechazo a cualquier interés romántico para Miércoles. Situación que ya se vivió en la primera entrega de capítulos, cuando el personaje se enamoró de sus compañeros de clase, Tyler Galpin (Hunter Doohan) y Xavier Thorpe (Percy Hynes White).

La salida de ‘Scream 7’

Uno de los ejemplos más fehacientes del compromiso de Ortega con la segunda temporada de Miércoles fue su polémica salida de Scream 7. Junto a Melissa Barrera, ambas fueron los rostros protagonistas del regreso/reboot de Ghostface a través de dos entregas que ofrecieron grandes resultados a Paramount Pictures. Sin embargo, Barrera se posicionó de manera pública sobre el conflicto entre Israel y Palestina, tildando a los primeros de genocidas y terminando por ser apartada de la franquicia.

Una despido que provocó que a los pocos días surgiese la noticia de la no continuación también por parte de la que fuese Tara Carpenter, su hermana en la ficción. Los agentes de Ortega justamente, argumentaron conflictos en la programación con el rodaje de la segunda temporada de Miércoles. Estas dos principales ausencias no son las únicas, ya que el director Christopher Landon anunció días después que tampoco se encontraba en frente ya de la realización de la séptima entrega de la saga.

El resultado de todo esto es el de una propiedad intelectual que ya no tiene una senda marcada, después de haber reconducido y actualizado la IP. Quizás todo pase por un nuevo reboot o dejar que se calmen las aguas, repescando a sus dos principales estrellas para la causa.

Jenna Ortega: el rostro visible del terror norteamericano

Con permiso de Mia Goth, la joven actriz se ha posicionado desde sus inicios en un perfil relacionado directamente con el género del terror norteamericano. Así, los medios ya han encontrado a una nueva scream queen, la coronación popular que ya tuvieron otras figuras de la talla de Jamie Lee Curtis en la saga Halloween o Neve Campbell en la propia Scream.

La estadounidense comenzó a conocer la popularidad tras la emisión de la serie Jane the Virgin, pero no fue hasta su aparición en la primera temporada de You que los ejecutivos de Netflix la comenzaron a ver como un auténtico filón entre el público juvenil. De esta forma, 2022 se convirtió en su gran año con el estreno de X de Ti West, la primera temporada de Miércoles y la quinta entrega de Scream.

Este 2024 no será menor para su carrera. Su idilio con Burton continuará gracias a la esperada secuela de Beetlejuice 2 y junto a Camila Mendes protagonizará una adaptación contemporánea de La casa de bernarda Alba de Lorca para el sello A24.

La segunda temporada de ‘Miércoles’ se estrenará este 2024, aunque todavía no tiene una fecha oficial.