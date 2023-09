Jacob Elordi se une a Richard Gere en ‘Oh Canadá’, lo nuevo de Paul Schrader

La joven estrella Jacob Elordi, conocido sobre todo por su participación en Euphoria, se ha unido oficialmente a Oh, Canadá, la próxima película del cineasta Paul Schrader. El filme, supondrá además, el reencuentro del director con el actor Richard Gere, quienes trabajaron juntos hace más de 40 años en American Gigolo.

Después de su reconocimiento en la serie de HBO, Elordi ha participado en varias películas como Aguas profundas, Saltburn o la más reciente Priscilla, presentada en el pasado Festival de Cine de Venecia. Ahora, el actor australiano protagonizará junto a Gere la adaptación de la novela Foregone, del fallecido escritor Russell Banks. El libro sigue a un documentalista moribundo que intenta aceptar su legado. Durante el pasado fin de semana, Schrader compartió una imagen de ambos actores en su cuenta de Facebook durante uno de los ensayos de la historia. El guionista de Taxi driver y director de títulos como El contador de cartas, ya le explicó a los medios que esta última propuesta se describe como si “Canadá fuera una metáfora de la muerte”. Es mi Iván Ilich”, aseguró.

Representantes cercanos al proyecto confirmaron el casting de Elordi, aunque todavía no se han compartido detalles sobre el inicio de la producción o su papel específico. Mientras que, según The New Yorker, Gere firmó para protagonizar la historia en marzo del presente año.

‘Oh Canadá’: la sinopsis del libro

No sabemos cómo adaptará Schrader la novela de Banks, pero sí que tenemos una sinopsis del material original. La historia se centra en un famoso documentalista de izquierdas medio canadiense, medio estadunidense, que forma parte de uno de los 60.000 evasores y desertores que huyeron a Canadá para evitar servir en Vietnam. Muriéndose de cáncer en Montreal, accede a una entrevista final en el que está decidido a revelar por fin todos sus secretos y a desmitificar su vida.

El autor y Schrader ya colaboraron juntos en la película Affliction y según el director, las inspiraciones detrás de la novela incluyen La muerte de Ivan Ilych, La última cinta de Krapp y Everyman. Se desconoce una fecha de estreno aproximada para el proyecto, pero antes Jacob Elordi tendrá que estrenar de forma oficial Priscilla y On Swift Horses. Por su parte, Richard Gere estrenará el mes que viene la comedia Longing.