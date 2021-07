Jack Dylan Grazer es uno de los actores jóvenes más prometedores de la escena indie Hollywodiense. Además de ello, al igual que Zendaya, Hunter Schafer o Billie Eilish inspiran a toda una generación que parece más abierta que nunca a mostrarse de una forma natural, pero sobre todo, a estos jóvenes talentosos, no les gusta que los etiqueten con los cánones preestablecidos que tanto los millennial como los boomer han utilizado siempre. En sus bocas aparecen términos como género fluido, pansexualidad o no binario y posiblemente, sean la generación que vive con más libertad su sexualidad. Encima a nivel profesional estas estrellas también interpretan roles inclasificables en lo comúnmente denominado como tradicional.

El ejemplo perfecto de esta nueva ola de artistas es el propio Grazer, un intérprete que a pesar de su corta edad (17 años) acumula ya una serie de significativos y diferentes roles dentro de la pequeña y gran pantalla. Fue uno de los nuevos niños del remake de It en sus dos entregas, es el mejor amigo del superhéroe de Shazam y ha coprotagonizado la interesante miniserie de HBO We Are Who We Are junto a Caitlin Porythress. Es también la voz de Alberto Scorfano, el mejor amigo de Luca, en la nueva película de Pixar. Hace algunas horas, Jack Dylan Grazer ha sorprendido a todos por la naturalidad con la que ha salido del armario en un directo de Instagram.

En el vídeo que compartía en sus redes sociales, Grazer respondía a sus seguidores y fans sobre varias cuestiones relacionadas con su vida. De entre todas las preguntas, una en concreto llamó la atención del actor. Un usuario le lanzaba la pregunta “¿eres gay?” a lo que Grazer contestó “soy bi”. Instantes después y con una sonrisa citó a su personaje de Luca: “¡Silenzio Bruno!”. Una referencia que los fans de la película entenderán al instante porque es la frase que su personaje le enseña a Luca para calmar a esa parte negativa de nosotros mismos que genera dudas y complejos a la hora de tomar decisiones atrevidas.

En Luca, hubo mucha conversación alrededor de la teoría Queer que relacionaba a ambos protagonistas y su transformación marina, aunque tanto e director como el propio director han declarado que lo de Alberto y Luca es una amistad. También su personaje en We Are Who We Are tiene una compleja relación sentimental con su protagonista, aunque a ambos parezca interesarles más el mismo sexo. Jack Dylan Grazer tiene la suficiente libertad como para transmitir esos valores y su estilo de vida tanto con sus personajes como en su vida personal. Algo totalmente positivo para todos aquellos fans que lo tengan como el icono de las nuevas generaciones que está destinado a ser.