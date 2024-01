Fue un fracaso en cines pero está siendo un éxito en Netflix: la película de Marvel que no te puedes perder

Ya lo hemos comentado en más de una ocasión, pero es una realidad que cada vez más tienen en cuenta las compañías: El streaming es una segunda vida para los fracasos comerciales de los cines. Esto, sucede en gran medida por el aceleramiento en el cambio de paradigma del consumo audiovisual que supuso la pandemia, pero también por la accesibilidad a un catálogo inabarcable desde la comodidad del hogar. Todo ello, a pesar de que el propio mercado del vídeo bajo demanda está saturado y en plena reestructuración de precios. Existen por tanto, varios ejemplos de esta diferenciación de triunfo entre las salas y los pequeños dispositivos, pero la viva prueba que lo escenifica a la perfección es que el último caso sea el de una película de Marvel.

El 2023 ha sido un annus horribilis para el cine de superhéroes. Un genero completamente agotado que consiguió datos positivos con Spider-Man: cruzando el Multiverso y Guardianes de la Galaxia Vol.3, pero que se encontró con pozos sin fondo en la taquilla global por culpa de proyectos como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, The Flash y The Marvels. Tanto este tedio por las capas y los poderes que ni La Casa de las Ideas, ni Detective Comics estrenarán largometrajes este año, ofreciendo un respiro muy necesario que intentará recuperar ese interés por parte del público. No obstante, ahí está Netflix para conseguir lo imposible, que Morbius sea un éxito indiscutible para sus suscriptores.

Morbius, no forma parte propiamente dicho del Universo Cinematográfico de Marvel que gestiona Disney. La cinta es un intento más de Sony Pictures, dueña de los derechos de explotación audiovisual de Spider-Man, de crear su propio mundo de antihéroes que se unirían en una última historia, para enfrentarse contra el hombre araña. Ahí están las dos entregas de Venom y películas como Kraven el cazador y Madame Web, que sí que llegarán a las salas de cine a lo largo de este 2024. Esta película de Marvel le costo a la compañía nipona unos 80 millones de dólares, recaudando únicamente 167 millones, cifras insuficientes como para siquiera cubrir el gasto invertido en promoción y publicidad.

‘Morbius’: Sinopsis y reparto

Esta es la sinopsis oficial de Morbius: “El Doctor Michael Morbius es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Al intentar curarse y dar una respuesta a su trastorno se infecta sin darse cuenta con una forma de vampirismo. Tras la cura, se siente más vivo que nunca y adquiere varios dones como fuerza y velocidad, además de una necesidad irresistible de consumir sangre. Trágicamente convertido en un imperfecto antihéroe, el Doctor Morbius tendrá una última oportunidad, pero sin saber a qué precio”.

El reparto estuvo liderado por Jared Leto, quien fue noticia por su actuación del método en el set que hizo que las jornadas de rodaje fueran mucho más largas. Y es que en cierto punto de la historia, su personaje iba en silla de ruedas y Leto, fiel defensor de esta forma inmersa de interpretación, consideró que él también debía estar anclado a la silla cuando no estuviesen grabando. El resto del elenco se completó con Matt Smith, Joseph Esson, Daría Arjona, Jared Harris y Tyrese Gibson, entre otros.

Esta película de marvel tiene como director al cineasta sueco Daniel Espinosa. Este, antes de adentrarse en Marvel había rodado cintas como El invitado, El niño 44 o Life. Por otro lado, su guion partió de Matt Sazama y Burk Sharpless, adaptando el personaje vampiresco creado por Gil Kane y Roy Thomas. Y quizás, ahí está uno de los principales problemas del funcionamiento de su historia, ya que son los mismos que escribieron otros paupérrimos largometrajes como Drácula, la leyenda jamás contada y Dioses de Egipto.

La crítica se cebó con ella

Morbius tiene el “honor” de mantener un 15% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y un 4,5 de nota media en Filmaffinity y en el momento de es estreno en 2022, fue noticia por ser llamativamente mala. Hasta el punto de llevarse 2 premios Razzie, uno para Jared Leto y otro para Arjona. Motivo por el que seguramente, la continuidad en el personaje está en entredicho dentro de este nuevo universo de villanos, por lo que quizás, no lo veamos en las futuras películas que prepara Sony.

Pero aún con todo, esta película de Marvel que dura menos de 2 horas, puede ser un entretenimiento mayúsculo para gran parte del público de Netflix. Igual sucede como con otras cinta y al ser tan mala, llegue a convertirse en un proyecto de culto con sus propios fans. una idea que no parece tan descabellada, si tenemos en cuenta que lidera el Top 1 de la lista de contenido más visto de la plataforma, por delante de producciones elogiadas por la crítica como La sociedad de la nieve.