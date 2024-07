Es un éxito en Netflix, emociona y es la película perfecta para ver después de la Eurocopa

Tras el triunfo de España en la Eurocopa, Netflix ha tenido a bien estrenar una película patria que habla de fútbol, de superación personal y de amistad. Una especie de revisión de El club de los poetas muertos pero con el Atlético de Madrid como telón de fondo. Una historia muy nuestra pero universal que se ha convertido, en tres días, en la cinta más vista de la plataforma. Y es que, sin ir más lejos, un servidor se la puso nada más terminar el partido de La Roja contra Inglaterra. La estrategia funcionó. Hablamos, pues, de El campeón, una feel good movie capitaneada por un Dani Rovira en un registro desconocido en él hasta ahora. La historia se centra en un astro del deporte rey que tiene problemas de control de la ira y el club le impone unas clases impartidas por un profesor que tiene sus propios dramas personales. Una trama emocionante que, aunque no es redonda, es apta para toda la familia, no está mal escrita y es un canto a un deporte que une a millones de personas. Seas o no futbolero, te va a gustar El campeón.

La trama y datos de producción

Diego (Marcel Serrano) acaba de ser elegido mejor jugador joven europeo y, a sus 20 años, va camino de convertir a su equipo, el Atlético de Madrid, en campeón de Liga. Pero su carácter impulsivo y conflictivo hace que el Club, harto de sus excesos, contrate a Álex (Dani Rovira), un profesor de psicología retraído y solitario, para que mejore su conducta. Tanto a uno como al otro no les quedará más remedio que aprender a entenderse.

El campeón está dirigida por Carlos Therón (Es por tu bien y Operación Camarón), mientras que el guion es de Joaquín Oristrell y Joan Gual. Producida por Mod Producciones y Netflix España, cuenta entre su reparto con rostros muy conocidos del cine español, como Dani Rovira y Pablo Chiapella. El descubrimiento del filme, sin embargo, Marcel Serrano, un joven de apenas 25 años que también se dedica a la música, específicamente, al género hip hop. Antes de participar en El campeón, el intérprete formó parte del reparto de la miniserie Fanático, también de Netflix.

La plataforma de streaming estrenó el pasado viernes, 12 de julio, El campeón y, en apenas tres días, la cinta ha logrado colocarse en el top de las más vistas. En concreto, ocupa la primera posición, por delante de otras producciones como Desaparecidos en la noche, Superdetective en Hollywood: Axel F. o la también española Políticamente incorrectos.

Lo mejor: la emoción y el momento del estreno

Si por algo ha destacado el triunfo de la selección española en la Eurocopa 2024 es que hemos llegado a los más alto gracias, en parte, a unos jugadores de 17, 22 o 25 años. Unos niños que han tocado el cielo a muy temprana edad y eso puede tener consecuencias. Por ello, el estreno de una cinta como El Campeón es más que oportuno. Además, es de agradecer que la película no se invente el nombre de un equipo random para no ofender a distintas aficiones (esto es algo muy común en la industria audiovisual española). No, aquí no sólo sucede todo alrededor del Atlético de Madrid sino que se percibe un profundo homenaje a los colchoneros.

Lo mejor de la película es su primera media hora. La presentación de conflictos y de personajes es de manual. Uno sabe, desde el minuto uno, lo que va a ver: una historia de superación emocionante y bonita. No hay que pedirle más. También ayuda ver a un Dani Rovira alejado de la comedia, en un papel algo cliché pero hermoso que el actor defiende con honestidad.

Lo peor: no llegar a explotar el conflicto

Uno termina de ver El campeón con una sensación bonita, sobre todo si, como yo, se consume bajo la euforia del triunfo de la Eurocopa. Pero el problema es que el guion no termina de llegar a puerto alguno. Sí que hay desarrollo de personajes (por previsible que sea), el problema es que, hasta llegar al cambio, parece que se han saltado ciertos pasos.

La mejor escena de la película es, sin duda, la primera clase entre el alumno y su profesor, cuando se descubre la dolencia del futbolista. Es ahí cuando nos emocionamos y aprendemos, cuando se nos dan lecciones de crecimiento. El problema es que no hay más de eso. A partir de ahí, la relación entre ambos pasa (demasiado deprisa) de ser profesional a ser personal.

Por otro lado, aunque se nota el esfuerzo, la labor de Marcel Serrano es deficiente. Casi no cambia de registro interpretativo durante 90 minutos y hay muchas líneas de diálogo que no sabe defender.

Y aunque los efectos especiales en las escenas más espectaculares dentro del campo no son perfectos ni mucho menos, se perdonan porque, al final, El campeón es una película honesta. No se llevará premios y no liderará las listas de lo mejor del año pero se deja ver.