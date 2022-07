Esta es la canción que te salvaría si estuvieras en ‘Stranger Things’ 4

La cuarta temporada de la serie de misterio Stranger Things se ha convertido en una de las más vistas de Netflix a nivel mundial. En la primera parte de la cuarta entrega se estrenaron el pasado 27 de mayo 7 intensos episodios y la segunda el pasado viernes 1 de julio solo dos largos episodios. Ya solo quedaría el estreno de la quinta y última temporada para cerrar la serie.

La sensación de esta cuarta temporada ha sido la aparición de un nuevo villano que es el terrible y maligno Vecna. Un villano se ha ido revelando poco a poco en esta nueva temporada y del que los espectadores han ido descubriendo la relación que tiene con Once y el programa de niños con poderes. Al parecer, su nombre humano es Henry Creel, y fue el primer sujeto con el que experimentó el doctor Brenner.

Vecna decidió de repente escapar matando a todos los niños e investigadores menos a Once. Esta se enfrentó a él y lo envió al Mundo del Revés. En ese extraño lugar su cuerpo sufrió las alteraciones que vemos en la serie y se transformó en esa terrible criatura malévola.

La canción de Vecna

Una de las anécdotas de esta temporada es que la serie Stranger Things recupera uno de los temas musicales de esta ficción Running up to the Hill de Kate Bush, un clásico de los años ochenta. Ahora se ha convertido en todo un éxito mundial tras salir en dos escenas de la serie.

Esta canción de Stranger Things se escucha en el momento en el que Max se está enfrentando a Vecna. Sus amigos para intentar que se libere le ponen uno cascos para que escuche su canción favorita mientras el villano intenta poseer su mente y su cuerpo.

Una escena que se va a convertir en una de las más recordadas de esta serie y una canción que para muchos es el talismán para librarse del terrible Vecna. Ahora Netflix y Spotify se han unido para que los seguidores de la serie puedan encontrar el tema que podría liberarlos del villano de Stranger Things 4.

Con este motivo se ha creado la Playlist Upside Down Playlist en la que se muestra a cada usuario una lista de canciones de acuerdo con su algoritmo. La primera de estas canciones sería la salvadora. Para descubrirla solo hay que ir a Spotify y escribir Upside Down Playlist con el usuario o acceder a través de este enlace.

Además de esta canción de Stranger Things se podrán escuchar otros temas que se han convertido en los preferidos de la serie de Netflix para muchos de sus seguidores. de los temas que más escuchas, también saldrán algunos de la serie.