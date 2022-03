Esta semana las plataformas de streaming estrenan numerosas series interesantes del 28 de marzo al 3 de abril. Por ejemplo, The Spectacular. Caballero Luna, La Familia Ulysal, Julia, la segunda temporada de El internado: Las Cumbres, Un lobo como yo, In my skin o El último autobús, entre otras.

Lunes, 28 de marzo

Pagan Peak Temporada 2

Cosmo estrena la segunda temporada de esta serie en la que veremos como la caza del caso Krampus ha dejado huella en el detective Ellie Stocker y, por desgracia, su colega austriaco, Gedeon Winter, está en coma. Cuando una joven turista aparece muerta cerca de Salzburgo, la policía criminal alemana y austriaca tienen que volver a trabajar juntas. El cuerpo de una joven alemana es encontrado en el valle del Zill, cerca de un río. La joven y ambiciosa oficial Yela Antic, tendrá que mostrar por primera vez sus habilidades como oficial de enlace en el caso de la alemana Tonia Roth.

Missions Temporada 3

Syfy estrena la tercera temporada de esta serie en la que la primera misión tripulada a Marte se acerca al planeta rojo. En la tripulación están científicos de alto nivel y una joven psiquiatra, responsable de su salud mental. Pero justo cuando están a punto de aterrizar, algo sale mal.

Martes, 29 de marzo

The Spectacular

Filmin estrena esta miniserie holandesa de 4 episodios basada en los atentados terroristas del IRA en Limburgo a finales de los años 80. Un thriller que enfrenta a dos mujeres: una terrorista y la agente que trata de darle caza. Después de dos ataques violentos de la organización paramilitar sobre personal británico enviado a la región de Limburg, una académica es reclutada para echar una mano en la investigación criminal. Pronto se encuentra cara a cara con su sospechosa principal, una miembro activa del IRA altamente peligrosa y tendrá que cazarla.

Miércoles, 30 de marzo

Caballero Luna

Disney+ estrena esta serie protagonizada por Oscar Isaac que interpreta a Marc Spector, un hombre con trastorno de personalidad múltiple con otras dos personalidades, Steven Grant y Jake Lockley. Las identidades que viven dentro de él se ven envueltas en una guerra mortal con los dioses en el contexto del Egipto antiguo y moderno.

La Familia Ulysal

Netflix estrena esta serie protagonizada por un arquitecto en la crisis de la mediana edad que empieza una doble vida como punki. Mientras los miembros de su familia lidian con sus propios problemas en esta comedia dramática de origen turco.

Jueves, 31 de marzo

Julia

HBO Max estrena esta serie inspirada en la vida de Julia Child y su longevo programa de televisión, The French Chef, que fue pionero de los programas de cocina modernos. La serie cuenta la vida de Julia y un momento crucial en la historia de Estados Unidos: el surgimiento de la televisión pública. La actriz Sarah Lancashire es la protagonista de esta serie de ocho episodios.

Viernes, 1 de abril

El internado: Las Cumbres Temporada 2

Amazon Prime Video estrena la segunda temporada de esta serie juvenil cuyo escenario es un internado ubicado junto a un antiguo monasterio, situado en un lugar inaccesible entre las montañas, aislado completamente del mundo. Sus protagonistas son varios jóvenes rebeldes y problemáticos que viven bajo la estricta disciplina impuesta por el centro que les tiene que preparar para la reinsertarse en la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que les sumergirán en diversas aventuras.

Un lobo como yo

Amazon Prime Video estrena esta comedia protagonizada por Josh Gad y Isla Fisher. Gary (Gad) vive con su hija Emma en los suburbios de Adelaida, en el sur de Australia. Ambos se están recuperando de la pérdida de la madre de Emma, pero una mañana el coche en el que van es embestido por un Jeep que se salta un semáforo en rojo. Emma sufre un ataque de pánico y es consolada por Mary (Fisher), la dueña del Jeep, que, para asombro de Gary, es capaz de calmar a Emma de una manera que él no es capaz. Gary y Mary conocerse en una cita, pero Mary tiene un oscuro secreto que no se atreve a compartir con nadie.

Álef

AXN Now estrena esta serie turca 8 episodios protagonizada por dos policías, Kemal, un joven y ambicioso detective, y Settar, más veterano y experimentado. Ambos reciben la misión de investigar un crimen que rápidamente se vincula con otros muy poco convencionales, protagonizados por un asesino en serie que va dejando un complejo rastro de pistas asociadas con la mística y secretos de la historia otomana e islámica.

In my skin

Filmin estrena esta serie que cuenta la historia oscuramente cómica sobre la mayoría de edad que sigue a Bethan de 16 años. Este joven lidia con las ansiedades e inseguridades de la vida adolescente, junto con la cruda realidad de una vida hogareña que está muy lejos de lo que proyecta para sus amigos.

El último autobús

Netflix estrena esta serie protagonizada por un grupo de inteligentes estudiantes que luchan para salvar a la humanidad de un ejército de implacables drones. Los dos se enfrentan a una excursión capaz de cambiar vidas.

Van Der Valk Temporada 2

COSMO estrena la segunda temporada de esta serie en la que veremos nuevos casos de este detective de Ámsterdam. Van Der Valk y su equipo se enfrentarán a mundos muy diferentes como las comunidades de artistas alternativos al comercio de diamantes, la música clásica o las redes de tráfico sexual.