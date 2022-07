Los creadores de efectos especiales critican duramente a Marvel por las condiciones de trabajo

El Universo Cinematográfico de Marvel ha triunfado por varios motivos que incluyen a todos y cada uno de los miembros de su producción. La planificación estratégica sobre como contar una historia global de más de una década por parte de Kevin Feige es esencial, pero la labor de los directores y los actores también. No obstante hay un punto clave que se da por hecho, pero que si no existiese no permitiría el estreno de ninguna de sus películas. Hablamos cómo no, de los efectos especiales. Un sector esencial dentro de la industria de los superhéroes en la que en las últimas horas, varios de sus profesionales han denunciado las condiciones de trabajo de la casa de las Ideas.

Muchos de estos profesionales se han referido a Marvel como “la peor” compañía en la que se puede trabajar para esto. De entre todas las críticas que se realizan, la principal es la de los plazos difíciles, ya que la mayoría de los artistas están sobrecargados de trabajo. Y es que a menudo, parecemos obviar la cantidad de gente que hay detrás de cada proyecto, sumado a la cantidad de películas y series que la empresa propiedad de Disney lanza a la cartelera cada poco tiempo. Los efectos visuales no siempre han estado valorados positivamente por parte de los fans. En 2018 se criticó lo poco trabajada que estaba la pelea final de Black Panther y recientemente, She-Hulk ha permanecido en todos los debates por el aspecto de esta nueva “Hulka”.

Según The gamer, una gran parte de los artistas de efectos especiales se niegan a colaborar con el gigante del entretenimiento. Toda esta retahíla de quejas provienen de una publicación de Reddit que se titula “¡Francamente, estoy harto y cansado de trabajar en programas de Marvel!”. Dhruv Govil, un artista de efectos visuales que trabajó para la compañía en Guardianes de la galaxia y Spider-Man respondió al artículo vía Twitter para dar crédito a las quejas de sus colegas de profesión escribiendo lo siguiente:

“Trabajar en programas de Marvel es lo que me empujó a dejar la industria de efectos visuales. Son un cliente horrible y he visto a demasiados colegas colapsar después de trabajar demasiado, mientras Marvel aprieta los hilos”.

Queda por saber cómo la compañía de superhéroes manejará dichas acusaciones y si tendrá que mejorar las condiciones de sus colaboradores, para despejar todas estas dudas y mala fama que repercuten directamente en su trabajo interno.