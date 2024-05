¿Cómo se explica el holocausto nuclear en la saga Mad Max?

Lo postapocalíptico está ciertamente de moda. La pequeña pantalla vive fenómenos como The Last of Us en max o la reciente Fallout, dentro del catálogo de Prime. Así mismo casi una década después, George Miller ha vuelto al universo que creó a finales de los 70, gracias a la precuela Furiosa. En ella, la historia se centra en la protagonista femenina que conocimos en Mad Max: Fury Road, apreciando cómo era en su niñez su hogar, el Lugar Verde de Muchas madres. Un oasis de energía renovable, abundancia y frutos, bajo el contexto de un mundo páramo lleno de aridez y radiación. Pero dentro del mundo creado por el cineasta australiano ¿cuándo y cómo llega el planeta Tierra a ese estado?

La propiedad intelectual manejada por Warner Bros Pictures se desarrolla en una línea temporal alternativa en la que lo acontecimientos históricos del mundo real empeoran y provocan el colapso social. Una perspectiva escalofriante que mas o menos, tiene bastante que ver con la serie anteriormente mencionada Fallout. Eso sí, la principal diferencia entre ambas es que el videojuego de Bethesda tiene una perspectiva humorística y satírica sobre el consumismo y el American Way of Life.

El origen de Mad Max

La entrega original de Mad Max se estrenó en 1979, con un policía llamado Max Rockatansky siguiendo su ronda a pesar de que el mundo que conocemos está ya completamente destruido. Sin concretarnos un momento puntual, la cinta nos señala que los acontecimientos de la misma tiene lugar «dentro de unos años». Teniendo en cuenta que eso sea una distancia moderada, podríamos hablar de aproximadamente un lustro situando su cronología a mediados de los años 80. Sin embargo, la primera referencia que podría haber terminado germinando la idea de Miller es la década anterior, cuando en 1973 el mundo vivió la primera crisis energética del petróleo.

Con el mundo árabe en el centro de las noticias por su dominación del recurso energético, en el 79 se produjo otra crisis petrolera que dejó a gasolineras de todo el mundo sin el combustible fósil. La idea y el suceso conforme a la creación de Mad Max nunca se ha confirmado oficialmente, pero la línea del tiempo coincidiría a la perfección y en el primer titulo a Max se le asigna patrullar una carretera por donde está a punto de pasar un camión cisterna.

Posteriormente en Mad Max 2. El guerrero de la carretera, pasan otros años no especificados. No obstante, su preámbulo nos da pistas sobre lo que le paso al planeta mencionando que antes «el mundo funcionaba con combustible de acero», para después asegurar que dos tribus guerreras fueron a la guerra y lo que se creó fue un incendió que nos envolvió a todos. En ningún momento se hace referencia a países, pero a modo histórico todo parece tener como preámbulo las crisis petroleras de los 70.

‘Mas allá de la cúpula del trueno’

Consciente de que poco a poco tendría que expandir el mundo que había creado, de la antigua trilogía la que ofrece una mayor ventana a los acontecimientos del apocalipsis es Mad Max 3: Más allá de la cúpula del trueno. En realidad el cierre de la trilogía es la primera entrada de la historia que realmente nos muestra las consecuencias del apocalipsis en el lugar donde se suponen que se desarrollan los hechos, Australia. El océano se secó por completo y ciudades como Sydney quedaron desiertas cuando la gente huyó hacia el interior (conocido en la saga con el nombre de Wasteland).

En la cinta, Max se encuentra con un grupo de niños que estaban a bordo de un avión que se estrelló tratando de huir de la locura, refiriéndose al apocalipsis como el «pox-eclipse» y llamando a Sydney «la tierra del mañana». Es entones cuando al protagonista le corresponde explicar todo lo que realmente sucedió.

Una actualización moderna

Cuando se estrenó Mad Max: Fury Road en 2015, las cuentas del apocalipsis también se reiniciaron. Narrado por el propio Max, esta vez con el rostro de Tom Hardy, el personaje hablaba de las guerras del petróleo, un conflicto que estalló cuando el petróleo escaseó por todas partes. Luego menciona las Guerras del Agua, en las que lo que quedaba del mundo entró en guerra para asegurar el bien más importante para la supervivencia.

El mismo prólogo comienza en Furiosa, pero en vez de tener la voz de Max, sólo hay noticieros que hablan del colapso ambiental y de las mismas guerras, además de testimonios de primera mano de personas que hablan de cómo «la tierra se secó» y como ellos se han convertido en «media vida», con motivo del conflicto nuclear que lo convirtió todo en polvo.