«Es Dios»: Hideo Kojima elogia a George Miller después de haber visto ‘Furiosa’

Furiosa se preestrena hoy en el Festival de Cine de Cannes 2024, pero antes de saber si se lleva una nueva ovación o causa indiferencia ante la crítica, la precuela de George Miller acumula ya varios elogios tanto por la parte de la prensa especializada que la pudo ver, como por algunos de sus compañeros de profesión. Precisamente Furiosa está consiguiendo a nivel promocional, lo mismo que logo Barbie: ser noticia todas las semanas. Lo cual no se puede recibir de otra manera que con un gran aplauso, por una campaña de marketing simplemente perfecta. El último en sumarse a esa glorificación comunal ha sido el genio del mundo de los videojuegos, Hideo Kojima.

Hace algunas semanas supimos que Furiosa tendría una escena de acción de 15 minutos que había implicado a unos 200 especialistas durante 78 días de rodaje. Después, el director Edgar Wright comparó a la historia de venganza de la protagonista con el gran clásico Ben-Hur. El turno le ha llegado a otro apasionado del celuloide que siempre se muestra al día de todos los últimos estrenos del cine comercial. El creador de Metal Gear Solid acudió a las redes sociales para al igual que el resto de la prensa, encumbrar a este spin-off lleno de acción. En la publicación, el director creativo japonés atribuyó el triunfo del filme a la visión del cineasta australiano, quien ha estado a cargo de cada entrega de la propiedad intelectual desde hace 45 años. Esta última aventura, cuenta la historia de Furiosa (Anya Taylor-Joy) y su travesía para convertirse en la revolucionaria conductora que conocimos en Mad Max: Fury Road. Una trama que abarca 15 años y que según Kojima, es una auténtica obra maestra:

“Fui testigo de Furiosa: De la saga Mad Max ¡Esta película, que supera fácilmente a MAD e incluso a FURY, está en su MAX (obra maestra)! Desde que vi la primera película cuando tenía 16 años, George Miller me salvó, me animó y cambió mi forma de vida en innumerables ocasiones. Él es mi Dios, y la saga que cuenta es mi Biblia”.

Kojima suele compartir en sus redes sociales todo el contenido relacionado con el séptimo arte que le apasiona. Por ello, es habitual verle comentando en sus propias historias los adelantos de las cintas que más espera ver, como fue el caso hace algunas semanas de Civil War.

¿Cuándo se estrena ‘Furiosa’?

Como ya hemos adelantado, Furiosa se proyecta por primera vez en Cannes hoy, pero no tendremos que esperar demasiado para poder verla en los cines de todo el mundo. La historia protagonizada por Taylor-Joy llegará a las salas a partir del próximo 24 de mayo. Un filme que contará con Chris Hesmworth en el papel del villano Dementus y en el que volveremos a ver a Angus Sampson y Nathan Jones. Tom Burke, Daniel Webber, Goran D. Kleut, Lachy Hulme, Rahel Roman y CJ. Bloomfield completan el elenco de nuevas caras de esta entrega. Por lo que sabemos, Max Rockatansky hará un breve cameo, alimentando las esperanzas de volver a verlo en otra precuela centrada en él en solitario.

Hideo Kojima se apunta al cine

En esta vorágine de adaptaciones del mundo del videojuego al cine y a alas series de televisión, un creador como Hideo Kojima no se iba a mantener simplemente al margen. Ya en sus tiempos como responsable de la franquicia protagonizada por Solid Snake, el director mostraba una pasión creciente por las largas cinemáticas y por la creación de universos digitales dignos de cualquier saga ciencia ficción que se precie. Por ello, al igual que ha sucedido con Super Mario bros: la película, The Last of Us o Fallout, ya le ha llegado el turno al imaginario del autor nipón de recibir una digna adaptación en la gran pantalla.

Sabemos que Kojima está acreditado en la adaptación pensada para 2025 que nos traerá por fin a Oscar Isaac como el espía Snake, pero en realidad donde el creador está poniendo todo su interés es en su último videojuego, Death Stranding. Un filme postapocalíptico de ciencia ficción que producirá junto a A24, encargados del guion y todavía sin un cineasta adjunto. El filme está pensado para 2026, pero antes Kojima publicará la secuela para consolas.

La relación de Kojima con la industria Hollywoodiense es tal que ya en el primer Death Stranding contó con grandes rostros para la captura de movimientos de la aventura. Como el protagonismo de Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley y los cineastas Guillermo del Toro. La lista de nombres se repetirá e incluso el propio Miller tiene agenciado un papel en la secuela.