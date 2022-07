‘Capitán América 4’ ya tiene director para la película protagonizada por Anthony Mackie

Uno de los puntos más complicados de gestionar en el Universo Cinematográfico de Marvel es, más allá de introducir nuevos personajes, recoger los liderazgos. El equipo de Kevin Feige cocina a fuego lento estos trasvases de poder pero ¿cómo vuelves protagonistas a roles que el público ya ha conocido como secundarios? El claro ejemplo es de la serie de Falcon y el soldado de invierno. Anthony Mackie se convertía tras la ficción de Disney + en el nuevo estandarte de Los Vengadores, una posición que veremos finalmente en Capitán América 4.

De esta entrega conocemos bien poco, aparte de su protagonista. Se conoce que Malcolm Spellman (coescritor de la serie protagonizada por Mackie) continuará escribiendo el arco del personaje en el largometraje. Ahora, lo último que hemos podido saber gracias a The Hollywood Reporter es que Julius Onah dirigirá Capitán América 4. El estadounidense de origen nigeriano tiene en su filmografía cuatro películas. The Girl is in trouble, The Cloverfield Paradox y Luce, de 2019. Puede parecer de primeras una decisión extraña para la que supuestamente será una de las películas clave del futuro de Marvel, pero si repasamos las elecciones que últimamente se han materializado encomendando la tarea de dirigir las próximas películas del universo de Marvel, se trata de una decisión de pleno sentido.

James Gunn, Sam Raimi, Taika Waititi, los Russo…a pesar de que La casa de las Ideas es un conjunto narrativo bastante inflexible, es cierto que estos cineastas en cierta forma han sabido imponer su estilo. Una cuestión autoral que se ha ido diluyendo, a pesar de la reciente Doctor Strange en el multiverso de la locura. Por ello, si uno repasa el futuro fílmico y televisivo de los nuevos y viejos personajes superheroicos, observará que al frente de esos proyectos, se encuentran directores totalmente desconocidos para el gran público.

El anuncio del director se produce antes de la presencia anunciada de Marvel Studio en la próxima Comic-con de San Diego que, sin duda, actualizará fechas de estreno y rodajes de los próximos proyectos de la Fase 4. También se espera que el evento revele detalles de algunos títulos envueltos en el misterio, como es el caso de Black Panther: Wakanda. La secuela sin el fallecido Chadwick Boseman tiene en ascuas a los fans, porque entre otras cosas, no sabemos cómo gestionarán desde la producción ese cambio tan prematuro y traumático. Otra historia que podría recibir información es la recién anunciada Thundeerbolts. La versión marvelita de El escuadrón suicida intentará darle un enfoque villanesco a la historia del UCM.