Bryan Cranston asegura que no hubo jerarquías en ‘Asteroid City’

Bryan Cranston es tan sólo, uno de los grandes nombres que hay detrás del reparto de Asteroid City, la última película de Wes Anderson. El cineasta nos tiene más que acostumbrados a conformar repartos llenos de estrellas sin que los egos, sueldos desorbitados o la competencia entre roles sea un problema. Todo actor que se precie quiere estar en alguno de sus proyectos y aunque tiene ciertos actores fetiche de la talla de Tilda Swinton, Bill Murray o Jeff Goldblum, en esta ocasión otros rostros reconocidos de la industria como Tom Hanks, Scarlett Johansson, Steve Carrell y el propio Cranston, se han unido a la causa. Una experiencia que al actor de Breaking Bad le ha parecido una maravilla.

“Es un hombre mable, no solo en su creatividad sino en su espíritu y generosidad. Es vulnerable y abierto y dulce y tan creativo, tan específico, complejo en todas las mejores formas. Y cuando haces una película con él, formas parte de una compañía. Esto es lo ue anhelan los actores, esta comunidad”, le contaba Cranston a IndieWire.

Por si ese sentimiento de comunidad no fuese suficiente, el nominado al Oscar siguió alabando la capacidad para “hacer equipo” de Anderson: “Todas las noches nos reuníamos para cenar, todos nosotros, todas las noches. Nunca he experimentado eso antes. No hay grandes trailers, no hay jerarquía, no hay estrella y estás debajo de ellos. Todos somos iguales, de una manera socialista. Y realmente funciona”. El propio Anderson aseguró en su presentación en el Festival de Cine de Cannes que los protocolos COVID de rodaje contribuyeron a que se formase una especie de compañía y que después de cada jornada de trabajo, se quedasen todos juntos en una mesa a cenar.

De hecho, el propio director de Life Aquatic considera a Murray, Wilson y Schwartzman como parte de su “propia familia”, aunque le encanta traer gente nueva a sus proyectos. La sinopsis de Asteroid City es la siguiente: “En 1955, colegiales y padres de todo el país se reúnen para un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos (Junior Stargazer Convention) que se lleva a cabo en una ciudad ficticia del desierto estadounidense llamada Asteroid City. La convención se verá espectacularmente interrumpida por eventos que cambiarán el mundo”.

Asteroid City llegará mañana, 16 de junio, a los cines españoles.