Billy Dee Williams defiende el ‘blackface’: «Quiero ser creativo, déjame serlo como individuo»

En un sistema cada vez más pendiente de la inclusión dentro de la industria audiovisual, existen temas que parecen muy superados tanto por el modelo de negocio, como por la sociedad, habiendo un consenso generalizado que causa a todas luces un rechazo colectivo. Uno de ellos es el blackface. Práctica nacida en el teatro con la que los intérprete blancos se oscurecían el rostro y las partes del cuerpo visibles para dar vida a un personaje negro, tradicionalmente con el objetivo de realizar una parodia que ridiculizaba a un colectivo que por aquel entonces, andaba muy falto de derechos en términos de igualdad. Una práctica que ahora sería completamente imposible de ver, incluso en términos críticos o satíricos con el acto en sí. Una prueba de ello es por ejemplo, la censura de una secuencia de este tipo que ya no puede verse en la serie The Office. Sin embargo y, aunque pueda parecer sorprendente, todavía existen ciertas figuras que defienden la libertad creativa de los actores a prácticamente cualquier precio, como es el caso de Billy Dee Williams. El actor que dio vida a Lando Calrissian en la franquicia de Star Wars ha explicado que no se podía ir por la vida «sintiendo todo el rato que eres la víctima».

Dee Williams debutó en la saga creada por George Lucas en El imperio contraataca, continuando su legado en El retorno del jedi y posicionándose como el primer y hasta ese momento único actor negro de la franquicia. Más tarde llegarían con cierta importancia Mace Windu (Samuel L. Jackson) y Finn (John Boyega). Precisamente en Star Wars: El ascenso Skywalker, recuperó su personaje, siendo un rol clave en la ayuda de los nuevos protagonistas para cerrar la última trilogía de la IP propiedad de Disney. Fue además un pionero en la profesión que comenzó a trabajar en la década de los 70, compartiendo elenco con nombres como Peter Fonda, Sylvester Stallone, Melanie Griffith, Carl Weathers o Michael Keaton. Una carrera y condición que le llevan a que a sus 87 años, poco o nada le importan las reacciones a sus comentarios.

La defensa del ‘blackface’

Las declaraciones de Dee Williams respecto al blackface llegaron a raíz de una charla en el podcast Club Random que dirige Bill Maher. Ahí, el neoyorquino elogió la actuación de Laurence Olivier en Otelo. Un filme de 1965 en el que el legendario actor se pintó de negro para interpretar al protagonista de la adaptación de Shakespeare. «Me hizo mucha gracia. Se sacó el trasero y caminó así, porque ya sabes, se supone que los negros tienen culos grandes», comenzaba diciendo, afirmando que amaba «ese tipo de cosas». Después, el entrevistador intervino asegurando que actualmente sería algo que no se podría llevar a cabo debido a la polémica histórica del blackface. Argumento con el que el carismático intérprete no está nada de acuerdo.

«¿Por qué no? Deberías poder hacerlo. Si eres un actor, deberías hacer cualquier cosa que quieras». El punto es que no puedes ir por la vida sintiendo todo el rato que eres la víctima. Me niego a vivir diciéndole al mundo: ‘Estoy enfadado’. No voy a estar fastidiado las 24 horas del día», continuaba reflexionando, para después finalizar argumentado que también es una cuestión de creatividad: «Quiero ser creativo, déjame serlo como individuo. No quiero hacer algo basado únicamente en que soy una persona negra o que tú eres blanco, o ese tipo de cosas. Soy un artista, una entidad creativa de la vida».

Williams acudía a la entrevista en realidad para presentar sus memorias, ¿Qué tenemos aquí? Retratos de una vida. Pero la repercusión de sus palabras ha sido criticada en las redes sociales, aunque conociéndole un poco, nos da que esto le va dar bastante igual.

Grandes estrellas del Hollywood clásico lo utilizaron

Para remontarnos a un último blackface en Hollywood, debemos a acudir a 2008 en la comedia Tropic Thunder. Pero este, no se hacía como burla hacia las personas negras, sino que funcionaba como una crítica a la industria y a la actuación del método que llevaba a cabo el personaje interpretado por Robert Downey Jr.

Sin embargo, a lo largo de la historia del cine numeras estrellas han realizado esta práctica que repetimos, hace años no estaba mal vista. Ahí están Orson Welles, Fred Astaire, Judy Garland, Doris Day, incluso en el mundo de la animación con el conejo Bugs Bunny.