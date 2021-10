Según información del medio Screen Daily, el actor fetiche de Anderson ha revelado el título de la próxima película del cineasta que se rodará en España. Como es habitual, la cinta contará con un elenco espectacular que reunirá a Scarlett Johansson, Margot Robbie, Tom Hanks, Adrian Brody, Tilda Swinton y muchas más estrellas. El actor de Los Cazafantasmas avanzó la información durante la proyección el domingo en el Festival de Cine de Londres de La crónica francesa, donde dijo que la nueva película de Wes Anderson llevará por título Asteroid City.

“La estamos rodando en España, a unos 45 minutos de Madrid. Es divertido, lo estamos pasando bien. Eso es lo que hacemos en el mundo del espectáculo: sólo decimos el nombre y la gente aplaude. No tiene ningún significado…volé desde España. Quiero sacar el valor de mi dinero”, bromeaba Murray sobre el rodaje de esa última apuesta que Anderson ha comenzado a filmar, nada más terminar con los compromisos del circuito que tenía para presentar su candidatura a los Oscar del 2022.

Esta nueva película de Wes Anderson supondrá la décima colaboración con Bill Murray, una asociación que no se ha separado desde que comenzó en 1998 con Academia Rushmore. Es decir, que el único largometraje en el que no han unido fuerzas ha sido en la ópera prima de Anderson, Bottlerocket. Después de la proyección, al actor le preguntaron si delibera mucho cada vez que el director le ofrece un papel, a lo que Murray contestó “Hay ciertas personas a las que no atiendes sus llamadas y hay ciertas personas a las que simplemente les dices ´OK, sí´. Él es uno de esos”.

Un de las actrices de Asteroid City, Tilda Swinton ya señaló a Variety que, si bien la película está ambientada en España, “no se trata de España”. Haciendo ver de esta manera, que quizás el escenario no tenga un peso narrativo relevante, particularidad que sí que cumplen otros films como Life aquatic, Isla de Perros o esta última, La crónica francesa. La última propuesta de Anderson se presentó por primera vez en el pasado Festival de Cine de Cannes y su preestreno en España se proyectó aproximadamente hace un mes en San Sebastián. En Estados Unidos se estrenará este octubre, pero en nuestro país todavía no dispone de una fecha oficial.