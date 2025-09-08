Ángel Cruz habla en ‘El tiempo justo’ del asesinato de su hijo Gabriel: «Sentí una gran traición»

En el estreno de El tiempo justo, el nuevo programa para las tardes de Telecinco, se ha emitido una entrevista en exclusiva a Ángel Cruz, el padre de Gabriel, más conocido como El pescaíto, asesinado por Ana Julia Quezada en el año 2018. Cruz ha contado cómo vivió todo el proceso y, sobre todo, qué ocurrió tras descubrir que había sido su pareja la que había terminado con la vida de su hijo: «Me daban ganas de matarla, de hacerle daño. Cuando me entero le digo a la Guardia Civil que yo quiero verla, pero ellos no me dejan».

Este lunes 8 de septiembre, se ha estrenado el programa El tiempo justo presentado por Joaquín Prat en Telecinco y loi ha hecho con una gran exclusiva; un entrevista con Ángel Cruz, el padre de Gabriel, más conocido como El pescaíto. El niño asesinado por Ana Julia Quezada en el año 2018 aparecía muerto en el coche de la asesina tras doce días de búsqueda intensiva por la desaparición del menor.

Cruz ha roto su silencio en el programa de Joaquín Prat y ha confesado cómo han sido estos ocho años sin Gabriel: “Cuando un hijo se marcha, para eso no estamos preparados… Se te va tu felicidad. Luego cuesta mucho trabajo poco a poco intentar encontrar ilusión en tu vida porque tienes que seguir viviendo y hay mucha gente que te quiere».

El padre de El pescaíto ha mencionado que tuvo que pasar por un tratamiento psicológico: «Por más vueltas que le das a la cabeza no encuentras nada y sigues buscando para tener algo a lo que agarrarte y culparte tú porque tienes un sentimiento de culpabilidad porque ella era tu pareja. Su pérdida me acercó mucho más a Dios”»

Durante la entrevista, Ángel Cruz ha relatado también todo lo que piensa sobre su ex pareja, Ana Julia Quezada. El padre de Gabriel ha desvelado lo que sintió cuando las autoridades le comunicaron que ella era la culpable de la desaparición y por lo tanto la principal sospechosa.

«Eso para mí es un alivio porque yo estoy convencido de que si ella tiene algo que ver, Gabriel iba a estar ahí», ha señalado Cruz. Lo primero que se le pasó a Ángel por la cabeza es que Ana Julia estaba siendo extorsionada por otras personas: «Pienso que lo hace para conseguir dinero».

Ángel tenía una sensación de tranquilidad en medio de la búsqueda. Sin embargo, Cruz ha explicado que tenía mucha ira en su interior contra su ex: «Tienes el sentimiento de la traición… Me daban ganas de matarla, de hacerle daño. Cuando me entero le digo a la Guardia Civil que yo quiero verla, pero ellos no me dejan”.

En medio de la búsqueda, Cruz organizó una búsqueda por su cuenta para encontrar a su hijo y en la entrevista ha admitido que «no está orgulloso de ello», ya que entraba en casas ajenas sin importar las consecuencias: «La puerta se echaba abajo y se comprobaba si Gabriel estaba allí».

A medida que pasaban las horas, Ángel se dio cuenta que su expareja le estaba mintiendo: «Yo me di cuenta de que no me estaba diciendo la verdad. No te imaginas que alguien pueda hacer algo tan brutal».

Respecto a la madre de Gabriel, Ángel solo ha tenido palabras buenas para ella. Patricia Jiménez ha sido una verdadera luchadora en todo lo que concierne a la investigación y al juicio contra la asesina de su hijo. Cruz ha querido alabar su trabajo, ya que él no se siente lo suficientemente fuerte como para hacerlo: «Muy orgulloso de ella, de su labor, de todo lo que está haciendo y de cómo está defendiendo a Gabriel».

Por último, Ángel Cruz ha manifestado que se siente aliviado tras haber recibido el perdón de Patricia, su exmujer: «En todo este proceso ha sido muy importante que Patricia me haya perdonado. A mí me permite levantar la cabeza y convencerme a mí mismo de que yo no era culpable y de que no pude hacer nada para evitarlo».