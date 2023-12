La actriz Taraji P. Henson critica la disparidad salarial en Hollywood: «Esta industria te roba el alma»

La actriz Taraji P. Henson tiene por delante el estreno de la versión musical de El color púrpura, la adaptación de la novela de Alice Walker que Steven Spielberg ya dirigió en 1985. Pero esta, según sus últimas palabras, podría ser la última cinta de su carrera, debido a la disparidad salarial que lleva sufriendo según ella, a lo largo de su carrera.

Henson comenzó su carrera en la pequeña pantalla, apareciendo en series de televisión como Satan School, The Division y Se ha escrito un crimen. Después ha ido apareciendo como secundaria en películas como Cuatro hermanos o Ases Calientes, pero también en proyectos más ambiciosos de la talla de El curioso caso de Benjamin Button y Figuras ocultas. Este año fue una de las voces de La Patrulla Canina: La superpelícula y de momento, no tiene ningún proyecto anunciado para el 2024.

“Estoy cansada de trabajar tan duro, de ser amable en lo que hago y de que me paguen una fracción del costo”, comentaba la actriz en el programa SiriusXM de Gayle King (a través de Variety). La actriz siguió en su alegato mencionando lo injusta que era la desigualdad salarial con el resto del equipo: “Estoy cansada de escuchar a mis hermanas decir lo mismo una y otra vez. Tu te cansas. Escucho a la gente decir ‘trabajas mucho’. Bueno, tengo que hacerlo. Las matemáticas no son matemáticas. Cuando empiezas a trabajar mucho, tiene un equipo. Grandes facturas vienen con lo que hacemos. No hacemos esto solos. Hay todo un equipo detrás de nosotros. Tienen que cobrar”. Después, definió la estructura de el sistema como algo que “te roba el alma”.

Un discurso repetido por parte de la actriz

Ya en 2016, Taraji P. Henson ya mencionó la disparidad salarial que sufrió en El curioso caso de Benjamin Button. En aquella entrevista con Variety, la actriz comentó que cobró 150.000 dólares, siendo una cifra muy alejada del medio millón que esperaba al ser la tercera actriz en una película del estudio de David Fincher, aunque en su momento señaló que con ello no quería decir que Brad Pitt o Cate Blanchett “no deberían haber obtenido lo que obtuvieron”.El papel le supuso una nominación al Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Podremos ver a Henson próximamente en El Color púrpura, que llegará a los cines españoles el próximo 9 de febrero de 2024.