Una actriz de ‘Los Bridgerton’ critica duramente a Netflix por no apoyarla con su salud mental

Lo que ocurre entre bambalinas en los rodajes de las películas y las series, siempre suele ser un misterio hasta que pasa algún tiempo después del estreno. Es el caso de Ruby Barker y Los Bridgerton. La exitosa serie de época de Netflix tuvo a la actriz como miembro del elenco en las dos primeras temporadas y ahora, ha revelado que el ni el servicio de streaming ni la productora Shondaland le apoyaron, cuando el show le terminó provocando dos brotes psicóticos.

Barker que dio vida a Marina contó cómo sufrió dos brotes psicóticos que fueron resultado de las experiencias en el programa. Uno en 2019, durante el rodaje de la primera temporada y otro, en 2022. En la entrevista donde lo cuenta, la intérprete también lamentó que ni la compañía ni Shondaland le prestasen cuidados posteriores o algún tipo de servicio para la salud mental: “Ni una sola persona de Netflix, ni una sola persona de Shondaland, desde que tuve dos brotes psicóticos por ese programa, se han puesto en contacto conmigo o incluso me han enviado un correo electrónico para preguntarme si estoy bien o si podría beneficiarme de algún tipo de cuidados posteriores o apoyo”, contaba la actriz en el podcast LOAF de la Universidad de Oxford ( a través de Variety)

Su personaje en ‘Los Bridgerton’ fue un detonante

Barker siguió explicando que su enfermedad comenzó en la producción de la primera temporada, que se vio afectada por las condiciones del personaje que interpretaba. En Los Bridgerton, Barker daba vida a una mujer soltera que oculta un embarazo y este, la termina convirtiendo en una paria de la alta clase de la sociedad británica que conocemos en la serie. Según cuenta, la interpretación del rol contribuyó a sus problemas en el set y que la promoción del programa durante estos problemas, supuso un factor estresante que contribuyó.

“Durante el rodaje, me estaba deteriorando. Fue un lugar realmente atormentador para mí”, expresaba. Después, Barker contó como su estado de salud fue mantenido en secreto debido al estreno de la serie: “Cuando fui al hospital una semana después de filmar la primera temporada de Bridgerton, todo estaba muy encubierto y mantenido en secreto porque el programa iba a estrenarse. En el período previo al estreno del programa, mis seguidores en Instagram estaban aumentando, tenía todos estos compromisos que hacer (…) me esforcé muchísimo en actuar como si estuviera bien y que pudiera trabajar y que no fuera un problema”.

El rodaje de la tercera temporada ya ha comenzado, pero todavía no sabemos cuál es su fecha de estreno. Lo que sí sabemos es que Barker no se encuentra entre el nuevo reparto.