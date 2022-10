Abigail Breslin se revela como víctima de violencia doméstica: «Me sentí fea y odiada»

Abigail Breslin, la actriz que nos robó el corazón gracias a su memorable papel en Pequeña Miss Sunshine ha querido concienciar sobre la violencia domestica a través de sus redes sociales. Compartiendo de esta forma, la propia experiencia personal que la interprete vivió en una tormentosa relación de su pasado.

“Como superviviente de DV (Domestic Violence), me siento obligada a escribir un poco sobre mis historia”, comenzaba escribiendo en su publicación Breslin. La estrella infantil que debutó en cines gracias a Señales aprovechaba el Mes de concienciación sobre la Violencia Domestica para lanzar un mensaje de visibilidad: “Estuve en una relación muy abusiva durante casi dos años. Todo empezó perfectamente, estaba tan enamorada. Desafortunadamente, mi abusador se aprovechó de mi inocencia e ingenuidad y, posteriormente, la relación se volvió violenta”.

Inmediatamente después, Abigail Breslin continuaba describiendo cómo este ex la maltrata física y mentalmente hasta dejarla agotada y manipulada. La nominada al Oscar confesó que no podía revertir la situación, puesto que después de los golpes era encerrada y obligada a fingir que todo estaba bien y normal. Breslin cubría ella misma sus propias heridas y moratones con maquillaje, debido que a pesar de todo “todavía se preocupaba” por su maltrador, llegándose a sentir fea y odiada e “indigna del amor de nadie”. La neoyorquina definió esos dos largos años de relación como los más solitarios que jamás ha vivido. Independientemente de su maltrato, también quiso agradecer a sus amigos y familiares cuando dejó la toxica relación:

“Siempre estaré en deuda con las personas más cercanas a mí por no sólo ayudarme sino creerme. Todavía tengo pesadillas de vez en cuando y ciertas cosas todavía me provocan. Todavía me estoy curando”. Breslin no es la primera actriz que este año se ha pronunciado sobre la violencia doméstica y el abuso emocional. La también nominada al Oscar Anna Kendrick, relató cómo fue abusada psicológicamente pos su expareja.

Abigail Breslin ha continuado su carrera como actriz después de haber encontrado el éxito siendo muy joven. Ya como adolescente estuvo presente en Bienvenidos a Zombiland y sus últimos trabajos van desde Cuestión de sangre a Canyon del Muerto (todavía sin estreno en España). En el futuro estará en Slayers, Miranda’s Victim y actualmente rueda la serie Accused.