Desde que se llegó Disney+ a nuestras vidas, la plataforma de streaming ha estrenado numerosas series por las que merece la pena suscribirse como Pam&Tommy, El libro of Boba Fett, Weekned Family, Hawkeye, Big Sky, Agente Carter o Just Beyond, entre otras muchas.

Pam&Tommy

La última serie de éxito de Disney+ es esta miniserie de 8 episodios que cuenta la historia real de la “sex tape” de Pamela Anderson (Lily James, Yesterday) y Tommy Lee (Sebastian Stan, Falcon y el Soldado de Invierno) y cómo afecto a sus carreras y su relación. La cinta VHS, robada de la casa de la pareja por un contratista descontento (Seth Rogen, Casi Imposible), pasó de ser difundida de forma clandestina a ser un fenómeno mundial cuando llegó a Internet en 1997.

El libro de Boba Fett

Para los adictos de la franquicia Star Wars, esta serie es imprescindible ya que cuenta las aventura del icónico cazarrecompensas Boba Fett en su lucha junto con Fennec Shand para apoderarse del territorio que alguna vez controló Jabba the Hutt. Una serie que deriva de The Mandalorian que también se puede ver en Disney+.

Weekend Family

Una serie de comedia familiar que cuenta las aventuras de un padre Fred (Eric Judor) que los fines de semana tiene la custodia de sus tres hijas: la idealista Clara (Liona Bordonaro), la peculiar Victoire (Midie Dreyfus) y la exigente Romy (Roxane Barrazuol). Una situación que se complica con la presencia de sus tres madres y porque Fred se ha vuelto a enamorar y quiere mudarse con su novia. Emmanuelle (Daphné Côté Hallé).

Hawkeye

Esta serie cuenta la historia del enmascarado arquero de los Vengadores. Clint Barton (Jeremy Renner) solo intenta pasar unos días en casa con su familia por navidad pero al final todo se complica. No solo tendrá que luchar contra viejos enemigos sino que también debe lidiar con la aspirante a heroína Kate Bishop (Hailee Steinfeld) que quiere convertirse en la próxima gran arquera de los Vengadores.

Big Sky

Cassie Dewell y Cody Hoyt, dos detectives privados colaboran con Jenny, ex policía de la que Cody está separado, para buscar a dos hermanas a las que secuestra un camionero en una carretera perdida de Montana. Los dos descubrirán que más chicas han desaparecido en la zona y acelerar la investigación para detener al asesino lo antes posible.

Agente Carter

Una serie protagonizada por Peggy Carter, a la que da vida la actriz Hayley Atwell, el gran amor del Capitán América, justo después de su trágico accidente al final de la Segunda Guerra Mundial. En este momento la agente y se muda a Los Ángeles para su misión más peligrosa donde tendrá que pedir ayuda de sus amigos y aliados para enfrentarse a una amenaza siniestra.

Just Beyond

Por última, os recomendamos otras de las series de Disney+ que está basada en las novelas gráficas que R.L. Stine creó en asociación con Boom! Estudios. Cada episodio cuenta una historia independiente en la que niños y adultos jóvenes viven extrañas circunstancias que incluyen mundos alternativos, extraterrestres y criaturas sobrenaturales.