Llega el fin de semana y una buena opción para descansar y desconectar es ver una buena serie. Por eso os vamos a recomendar 5 series de estreno esta semana como la segunda temporada de Locke & Key, la novena de The Blacklist, La vida es una anomalía, con Julien Bam, ACI: Alta Capacidad Intelectual o The Bite.

Locke & Key Temporada 2

Netflix ha estrenado este 22 de octubre la segunda temporada de esta serie creadaCarlton Cuse (Jack Ryan, de Tom Clancy) y Meredith Averill (Star-Crossed) basada en los cómics de Joe Hill (hijo de Stephen King) y Gabriel Rodríguez. Sus dos jóvenes protagonistas descubrirán que Dodge no ha desaparecido y se enfrentarán a nuevos conflictos en su encuentro con otras misteriosas llaves. De nuevo estarán en la serie los actores Connor Jessup (Tyler), Emilia Jones (Kinsey), Laysla De Oliveira (Dodge), Jackson Robert Scott (Bode) o Coby Bird (Rufus), entre otros.

The Blacklist Temporada 9

Vuelve este icónico thriller a Movistar+ el 23 de octubre con una emocionante novena temporada en la que su protagonista James Spade decidirá si vengarse de lo que ocurrió en la temporada anterior. Una buena oportunidad para ver una de las mejores series de suspense de los últimos años.

La vida es una anomalía, con Julien Bam

Otro de los estrenos es la nueva serie de Netflix que se puede ver desde el 21 de octubre y cuenta un relato entre la realidad y la fantasía alrededor de la vida del influencer Julien Bam. El protagonista con su compañero Joon Kim harán todo lo posible por regresar a su vida habitual después de viajar por accidente a una dimensión paralela. Una producción alemana que cuenta con cuatro episodios de alrededor de 30 minutos.

ACI: Alta Capacidad Intelectual

También esta semana Antena 3 ha estrenado esta original serie franco-belga protagonizada por Morgane Alvaro, una mujer con un alto potencial intelectual. Una xompleja madre soltera con tres hijos de dos padres diferentes que solo se lleva bien es su vecino Henri de 75 años. Todo cambia cuando una noche, mientras trabajaba como empleada de la limpieza en una comisaría de policía de Lille, Morgane no pudo resistirse a ordenar los elementos en una pizarra de investigación. Cuando los agentes regresan a la comisaría al día siguiente, se dan cuenta de gracias a ella ahora tienen una buena pista para encontrar al sospechoso y le proponen que colabore con el equipo.

The Bite

Movistar+ estrena este sábado 23 de octubre de creadas por Robert y Michelle King conocidos por su trabajo en producciones de The Good Fight, The Good Wife o Your Honor. Las dos protagonistas Rachel (Audra McDonald) y Lily (Taylor Schilling) son dos vecinas de un barrio de Nueva York que sobreviven al confinamiento por la pandemia del coronavirus. Todo se complica cuando una rara y peligrosa variante del virus se extiende de forma inesperada y las dos tienen que luchar por su supervivencia.