La serie de acción y suspense The Blacklist fue estrenada el año 2013 en la cadena NBC y en estos 8 años se ha consolidado como uno de los mejores thrillers de acción de la televisión en abierto en EE UU. Una brillante y misteriosa serie que se puede ver hasta la octava temporada en Movistar+ creada por Jon Bokenkamp que está protagonizada por el actor James Spader, ganador de tres premios Emmy.

Sus seguidores llevan esperando impacientes once meses a que se estrene la novena temporada debido al inquietante final de la última temporada de The Blacklist. Movistar+ estrena este sábado 23 de octubre en VOSE la novena estrega, que se podrá ver en dual desde el 30 de octubre. Cada sábado sus seguidores tendrán un nuevo episodio disponible.

Una de las grandes novedades de esta novena temporada de es que la actriz Megan Boone, que coprotagonizaba la serie junto The Blacklist a Spader, ya no volverá a participar en la serie. Elizabeth Keen interpretaba a la agente que se ve obligada a colaborar con el criminal Raymond Reddington ya que tiene un gran interés en conocerla. La actriz se despidió de The Blacklist por lo que si no sabéis de estamos hablando tendréis que ver el episodio final de la temporada 8, ya disponible completa en Movistar+.

¿Qué va a ocurrir en la temporada 9 de The Blacklist?

Para poder explicar lo que va a suceder en esta nueva entrega nos teneos que remontar a la octava temporada por lo que si no sabéis lo que pasó en el edificio final no sigáis leyendo que os vais a encontrar un spoiler. Todo ha cambiado con la inesperada y trágica muerte de Liz (Megan Boone) a manos de uno de los secuaces de Townsend, justo cuando ella había decidido tomar las riendas del imperio criminal de Reddington (James Spader).

El equipo especial liderado por Cooper está sobreponiéndose a esta gran pérdida e intentando averiguar quién está detrás del asesinato de Keen. Ahora la gran incógnita es saber si Reddington buscará venganza, aunque hay que tener en cuenta su delicado estado de salud, o si también se encargará de proteger y cuidar a su nieta Agnes desde la sombra.

Un buen equipo para esta temporada

La serie The Blacklist es una creación de Jon Bokenkamp conocido por su trabajo en ficciones como The Call o Seduciendo a un extraño, y ha sido producida por John Eisendrath (Alias) y John Davis (Depredador, Yo, Robot, Chronicle). Como ocurre con el personaje de Boone, en esta temporada la serie no contará con Jon Bokenkamp.

En cuanto al reparto de la novena temporada el protagonista seguirá siendo el actor James Spader (Boston Legal, El abogado) y en el reparto estarán actores como Diego Klatutenhoff (Homeland), Laila Robins (The Boys, Mr. Mercedes) y Laura Sohn (Instinct).